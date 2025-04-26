Південна Корея вкладатиме кошти в зелену металургію України – LB.ua

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Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев провів зустріч з керівництвом компанії “Posco International Ukraine”, щоб обговорити мйбутні проєкти з відновлення України.

Пресслужба Мінекономіки повідомила, що ключові напрямки співпраці, погоджені під час зустрічі, зосереджені на зеленій металургії та розбудові новітньої енергетичної інфраструктури.

Зокрема, “Posco International” планує будівництво ТЕЦ на RDF-паливі в Одесі вартістю 106 млн дол у співпраці з корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

Олексій Соболев зазначив, що Україна має рамкову угоду з урядом Республіки Корея на $2,1 млрд пільгових кредитів

Крім того, південнокорейська компанія висловила зацікавленість в інвестиціях у зелену металургію в Україні, що передбачає передачу досвіду, технологій та підтримку виходу української продукції на глобальні ринки.

  • Цього місяця стало відомо, що Південна Корея надала 100 мільйонів доларів на підтримку України.
  • Також Сеул виділив нашій державі $4,76 млн на програму цифровізації міністерств та державних органів.



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