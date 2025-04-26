Шмигаль: Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки – новини LB.ua

Опубліковано


Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, яку кількість бюджетної підтримки наша держава розраховує отримати цього року.

“У 2025 році Україна очікує понад 39 млрд доларів бюджетної підтримки. Цей ресурс підтверджений партнерами, і ми розраховуємо на його надходження”, – йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що найоптимальнішим варіантом розв’язання цього питання буде повна конфіскація російських знерухомлених активів на Заході та їх спрямування Україні.

Голова уряду нагадав, що за останньою оцінкою Світового банку потреби у відновленні на найближчі 10 років складають 524 млрд доларів. 

Таким чином обсяг російських знерухомлених активів, приблизно 300 млрд доларів, значно менший за обсяг потреб на відбудову України. 

“Тому доцільно було б розглянути можливість додаткового оподаткування російської сировини. Агресор має заплатити за спричинені ним руйнування, а Україна отримати ресурс для відновлення”, – наголосив Шмигаль.



Пов'язані новини

«Нафтогаз»: ціна на газ для населення залишиться незмінною ще рік

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що є частиною Групи Нафтогаз, продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр.  Як зазначає […]

Російські танкери попри санкції екпортують нафту з порту “Козьміно”—новини LB.ua

Експорт нафти з головного тихоокеанського термінала Росії “Козьміно” залишається стабільним. Вантажовідправники і трейдери продовжують експортувати російську нафту в обхід санкцій США, залучаючи нові судна, пише […]

Трамп і Маск хочуть роздати американцям по 5 тисяч доларів – новини LB.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне питання використання державних коштів, заощаджених внаслідок діяльності департаменту урядової ефективності, для виплат американцям. Як пише Bloomberg, глава держави […]