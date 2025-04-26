Великдень в ЕКО МАРКЕТ: що українці купували найчастіше і які товари несподівано злетіли в рейтингах

Великдень для українців – це не лише духовне свято, а й період активної підготовки: від прикрашання оселі до вибору традиційних страв. У передсвятковий період мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ запустила тематичну кампанію “Острів Пасхи” – символічну оазу вигідних покупок, святкового настрою та несподіваних відкриттів. Спеціальні пропозиції, оновлене оформлення магазинів та акцент на великодній асортимент зробили підготовку до свята приємною і доступною.

Напередодні Великодня компанія уважно відстежувала, що саме цікавило покупців і святковий тиждень чітко окреслив фаворитів. Деякі товари традиційно очолили рейтинги, а деякі – приємно здивували несподіваним злетом популярності.

Традиції залишаються незмінними: ТОП великодніх фаворитів

До лідерів продажів увійшли продукти, які традиційно є основою святкового кошика:

Яйця курячі (фасовані та нефасовані) – беззаперечний фаворит тижня, що підтверджує силу великодніх традицій у суспільстві. Готові паски – ідеальний вибір для тих, хто цінує час і хоче порадувати близьких смачним десертом без необхідності проводити години на кухні. Ковбасні, м’ясні вироби (свіжі та замариновані) – класичне доповнення до великоднього столу, яке українці обирають для святкових сніданків та традиційного великоднього кошика. Вугілля, дрова, щепа, мангали та грилі, ігри на свіжому повітрі – суттєве зростання продажів цих товарів говорить саме за себе: українці активно готувалися до святкування – на природі, з мангалом чи традиційною піччю. Великдень – це не лише паска, а й час родинного тепла, яке розпалюється з першої іскри. Додатки для випічки – від цукрової пудри до цукатів та дріжджів: основа святкового дива! Помітне зростання продажів дріжджів та додатків для випічки упродовж тижня свідчить: усе більше українців обирають домашнє тепло й аромат свіжоспеченої паски. Бо ж яка Пасха без дріжджів і власноруч приготовленого дива? Тихі вина і світле пиво: напої, які доповнюють великодній стіл, створюючи атмосферу затишку та святковості. Особливо популярними стали тихі вина – витончені, ненав’язливі, вони ідеально пасують до традиційних великодніх страв. Сплеск попиту на них свідчить: українці обирають якість і гармонію смаку. Адже Великдень – це про гармонію: у родині, у страві, у кожному ковтку.

«Ми ретельно готувалися до кампанії “Острів Пасхи”, аби запропонувати українцям усе необхідне для свята – від традицій до новинок. Приємно бачити, що наш асортимент не тільки відповів очікуванням, а й надихнув клієнтів на неочікувані покупки», – коментує Віталій Старомінський, заступник генерального директора з маркетингу ЕКО МАРКЕТ.

Несподівані хіти: що ще купували українці?

Цікаво, що у ТОП-продажів несподівано увірвалися товари, які зазвичай не пов’язуються з Великоднем. Серед них:



Желе – здається, українці вирішили, що легкий, фруктовий десерт – це не просто дитяча забаганка, а стильне доповнення до великоднього застілля. Східні солодощі, мармелад, халва – екзотика, що увійшла у святкові звички. Халва – як спогад з дитинства, мармелад – як барвистий символ радості, а лукум – для справжніх гурманів. Схоже, цьогоріч багато хто вирішив додати у своє свято трохи солодкої східної магії. Енергетики – ранкове пробудження після великоднього богослужіння ще ніколи не було таким динамічним. Судячи зі зростання продажів, енергетики стали “таємним союзником” багатьох святкувальників. Корм для котів – яке ж свято без домашніх улюбленців? Цього року на Великдень покупці ЕКО МАРКЕТ робили, ймовірно, святковий стіл не лише для себе, але й для пухнастиків

“Острів Пасхи” вкотре підтвердив: ЕКО МАРКЕТ – це не просто магазин, а справжнє місце великодніх зустрічей, нових відкриттів і яскравих вражень. І хоча свята вже позаду, наша місія залишається незмінною – робити щоденні покупки приємними, вигідними і турботливими”, – зазначив Віталій Старомінський та наголосив, що у компанії вже готуються до нових акцій та цікавих пропозицій для покупців.