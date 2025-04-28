Для військових закуплять воду на 650 млн гривень – новини LB.ua

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Закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» оголосила відкриті торги на закупівлю бутильованої питної води для забезпечення потреб Збройних сил України у II півріччі 2025 року.

Як повідомили у Міноборони, під час аналогічної закупівлі на I квартал вдалося досягти суттєвої економії – 74.3 млн грн. Це становить понад 10% від оголошеної очікуваної вартості. 

Оскільки бутильована питна вода має низку особливостей, її закупівля відбувається поза межами загального каталогу. Основна частина вартості у цій категорії припадає не на сам продукт, а на послуги з транспортування та доставки, що обумовлено як обсягами, так і географією постачань.

Очікувана вартість – понад 656 млн грн. Закупівля, як і раніше, поділена на 8 окремих лотів. Дата аукціону – 05 травня 2025 року.



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