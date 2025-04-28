Нафтогаз: конкурс на голову правління виграв Сергій Корецький – новини LB.ua

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Сергій Корецький переміг у конкурсі на посаду голови правління НАК “Нафтогаз України”, повідомляє Суспільне з посиланням на голову парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

За словами Геруса, наглядова рада компанії одноголосно проголосувала за пропозицію Сергію Корецькому укласти контракт.

Після завершення всіх технічних процедур вже з 1 травня Корецький може офіційно очолити “Нафтогаз України”.

З листопада 2022 року “Нафтогаз України” очолював Олексій Чернишов, якого 3 грудня парламент призначив на посаду віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності України.

Після цього виконувачем обов’язків голови правління компанії призначили Романа Чумака, який раніше обіймав посаду фінансового директора Нафтогазу.

Сергій Корецький очолює компанії “Укрнафта” та “Укртатнафта” з листопада 2022 року. З 2013 року він обіймав посаду генерального директора WOG, а з 2018 року займався власним бізнесом.



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