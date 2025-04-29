Кабмін спростив правила для розвитку приватного газовидобутку

Опубліковано


Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 квітня повідомив, що уряд ухвалив важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку, передає урядовий портал. 

«Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України», — зазначив Шмигаль. 

Він також нагадав, що під час робочого візиту до США, урядовою командою підписано важливу енергетичну угоду зі Світовим банком. 

«Отримаємо додаткове фінансування обсягом 70 млн доларів. Це кошти для компанії «Укргідроенерго» на закупівлю сонячних панелей та акумуляторних батарей для чотирьох генераційних об’єктів. Загальна їхня потужність складе понад 230 МВт», — підкреслив Шмигаль та додав, що минулого року Україна домовилася про 200 млн євро допомоги від уряду Італії та ЄБРР для відновлення гідроенергетики, з яких перший транш у 50 млн євро вже отримано.



Пов'язані новини

Азербайджан профінансує відновлення об’єктів у Ірпені – новини LB.ua

в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник із послом Азербайджану в Україні Сеймуром Гурбан оглу Мардалієвим Фото: Київська ОВА Азербайджан готовий профінансувати відбудову трьох об’єктів інфраструктури […]

На Україну у 2025 році чекає 1 млрд євро інвестицій від ЄБРР – новини LB.ua

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) цьогоріч виділить 1 млрд євро на підтримку енергетичного сектору України після масштабних руйнувань, спричинених російськими обстрілами, передає Bloomberg. Віцепрезидент […]

Чесна дискусія про підвищення податків на майданчику “Нова країна”

Фото: Макс Требухов Під час дискусії Сергій Марченко, міністр фінансів: «Підвищення податків — крок вимушений» Підвищення податків — вимушений крок влади, і уряд наважився на […]