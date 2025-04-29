Китай пообіцяв “обійтися без нафти та зерна зі США” – новини LB.ua

Китайські чиновники у понеділок провели пресконференцію для громадськості, на якій заявили про намір домогтися цільового показника у 5% зростання ВВП, навіть попри торговельну війну зі Сполученими Штатами.

Як пише “Економічна правда”, заступник голови державного комітету з розвитку та реформ Китаю Чжао Ченьсінь повідомив, що за рахунок власного виробництва та імпорту з інших країн Пекін готовий компенсувати відсутність закупівель сільськогосподарської продукції та енергоносіїв зі США.

За його словами, Піднебесна купує в американців кормові культури, які легко замінити, а нафта, газ та вугілля з Америки складають лише обмежену частину китайського енергетичної системи.

Натомість для американських фермерів втрата китайського ринку була б великим ударом – у 2023 році обсяг торгівлі продукцією складав 33 мільярди доларів. Очікується, що замінити їх візьмуться бразильські та аргентинтські аграрії, які вже встигли наростити свою частку в імпорті Піднебесної до понад 25%.