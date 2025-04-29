Розтратили 90 млн на закупівлі дров для ЗСУ, купували квартири і раритетні авто – викрито схему

Правоохоронці повідомили про підозру 8 учасникам злочинної організації за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ.

Джерело: БЕБ, ДСР Нацполіції, Офіс генпрокурора

Деталі: Серед підозрюваних – начальник квартирно-експлуатаційного управління у місті Харків та начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ, а також службові особи цих підрозділів та представники комерційних структур.

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За даними слідства, фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами.

При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами, а потім перепродавали її квартирно-експлуатаційним управлінням.

Аналітики БЕБ встановили, що за такою схемою зловмисники привласнили майже 90 млн грн державних коштів. Розмір завданих бюджету збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.

За частину незаконно отриманих коштів підозрювані придбали рухоме та нерухоме майно. Йдеться про більше ніж 40 млн грн, які фігуранти витратили на купівлю 13 автомобілів, 2 з яких – радянські раритетні авто “ГАЗ-14 “Чайка” та “ГАЗ-3102”, 18 квартир у Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлові будівлі – понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельну ділянку площею 1,5 га у Харкові.

З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешти на їх активи орієнтовною вартістю понад 36 млн грн, повідомляє БЕБ.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.