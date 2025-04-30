Громадський транспорт, який є гумдопомою, будуть експлуатувати – новини LB.ua

Сьогодні, 30 квітня, народні депутати у другому читанні підтримали законопроєкт, який дає можливість комунальним підприємствам використовувати для перевезень пасажирів громадський транспорт, отриманий у якості гуманітарної допомоги.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, йдеться про законопроєкт № 12177-1 “Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану”. Його підтримали 278 народних депутатів.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що це є важливим рішенням, яке суттєво доможе громадам, особливо коли йдеться про прифронтові регіони.

“Можливість використовувати громадський транспорт, отриманий від благодійників, це необхідність для регіонів, які вже отримали більше тисячі одиниць транспорту, проте не могли повноцінно його використовувати”, – сказав він.

Ініціатива охоплює гуманітарну допомогу від українських, так і міжнародних донорів у вигляді транспортних засобів для перевезень пасажирів.

Набувати гуманітарний транспорт можуть комунальні підприємтсва – перевізники автомобільним чи міським електричним транспортом.

Важливо, що гуманітарною допомогою можуть визнаватись автобуси не нижче стандарту екологічності Євро-3, тролейбуси, трамваї, електробуси, вагони метро.

Також врегульовується питання передачі отриманих транспортних засобів третім особам. Окрім цього, в законопроєкті прописані межі законного використання такої допомоги для запобігання ризикам безпідставного притягнення до кримінальної та/або адміністративної відповідальності.

За час повномасштабного вторгнення майже 90 українських громад отримали громадський транспорт у якості гуманітарної допомоги. Йдеться про більше 800 автобусів, десятки трамваїв та тролейбусів.

Тож схвалення законопроєкту дозволить використовувати вже отриманий транспорт та сприятиме тому, що громади не будуть відмовлятись від подальшого отримання транспорту від благодійників.