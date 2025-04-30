Нова країна: публічне інтерв’ю Руслана Кравченка

Фото: Олександр Ратушняк Очільник ДПС України Руслан Кравченко

Вдруге за час існування спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” експертна дискусія проходить в особливому форматі – публічного інтерв’ю. Першим таким гостем, нагадаємо, був очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. 29 квітня на питання учасників “Нової країни” зголосився відповісти новопризначений очільник Державної податкової служби Руслан Кравченко (ексголова Київської обласної адміністрації).

Фото: Олександр Ратушняк Руслан Кравченко

“Наш проєкт – про нову країну, про те, якою вона має бути, щоб бути сильною і суб’єктною, за що ми боремося зараз в цій брутальній війні. Цей дискусійний майданчик для мене пов’язаний з тим, що в країні було «зламано», що не так, чому ми дійшли до такого неефективного керування”, – заявив партнер проєкту, голова наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group Ігор Ліскі, представляючи присутнім головного гостя.

Фото: Олександр Ратушняк

“Сьогодні Збройні сили України утримуються, в першу чергу, за українські податки. Може статися так, що Україна залишиться без чи з малою частиною міжнародної допомоги. Чи здатна вона буде після війни утримувати Збройні сили України? Це напряму залежатиме від того, чи буде здатен бізнес і всі українці сплачувати податки, чи вдасться зробити адміністрування цих податків прозорим і загалом вибудувати належну довіру між державою і суспільством”, – наголосив бізнесмен, пояснюючи вибір теми для нинішньої дискусійної панелі та запрошення саме Руслана Кравченка.

“Коли я прийшов працювати в податкову, відразу став ворогом для бізнесу. І ми повинні це змінювати”, – заявив Руслан Кравченко. “Результати вже є, але я ними не цілком задоволений”, – зауважив він під час публічного інтерв’ю.

Фото: Олександр Ратушняк Руслан Кравченко

Які проблеми вбачає новопризначений очільник податкової, яке бачення їх розв’язання має, що вже вдалося зробити за чотири місяці роботи? Про що ще питали представники великого, середнього та малого бізнесу, підприємці, народні депутати, представники громадськості, експерти у головного податківця – читайте незабаром у повному тексті інтерв’ю голови ДПС на LB.ua.

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Перед початком дискусії

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Ігор Ліскі

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Шеф-редактор LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк нардепка Роксолана Підласа (праворуч), заступниця голови НАБУ Поліна Лисенко( в центрі) і Директор INL Річард Сондерс

Фото: Олександр Ратушняк