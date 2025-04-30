Україна успішно пройшла ще один скринінг ЄС – новини LB.ua

28–29 квітня у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу за розділом 20 – “Підприємництво та промислова політика”.

Як повідомили у Мінекономіки, зустріч онлайн відкрила голова делегації та головна переговорниця Ольга Стефанішина.

Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців і включала взаємодію між структурними підрозділами міністерства економіки, профільними органами державної влади та урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Напрацювання України щодо адаптації українського законодавства до норм ЄС презентували заступники міністра економіки Тетяна Бережна та Андрій Телюпа, заступник директора департаменту регуляторної політики та підприємництва мінекономіки Олександр Васильчук, а також представники Міністерства освіти і науки України, Державного космічного агентства України, Державної служби геології та надр України, Міністерства розвитку громад та територій України та Міністерства стратегічних галузей промисловості України.

Під час сесій команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:

Розвиток промислової політики – модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва.

– модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва. Підтримка малого і середнього бізнесу – участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування.

– участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування. Розвиток легкої промисловості – підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки.

– підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки. Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу – гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку.

– гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку. Дерегуляція і цифровізація – спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу.

– спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу. Розвиток соціальної економіки – підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад.

– підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад. Відновлення сталеливарної промисловості – презентація планів з відбудови виробничих потужностей і інтеграції в європейські ланцюги постачання.

Як розповів Андрій Телюпа, Єврокомісії зокрема представили практичні інструменти підтримки бізнесу і розвитку промисловості: програму “Доступні кредити 5-7-9%”, гранти для створення і розвитку переробних підприємств, рішення для модернізації виробництва та запровадження Smart Specialisation у регіонах.

“Європейська Комісія позитивно оцінила системність наших підходів, реальні результати вже діючих програм і прогрес України в адаптації політик до стандартів ЄС”, – зазначив він.

Серед питань, які потребують додаткової уваги, – передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів (Late Payment Directive).