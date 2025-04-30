Україні варто готуватися до закінчення торгового безвізу з ЄС – новини LB.ua

Європейська комісія не продовжуватиме режим автономних торговельних заходів (АТЗ) для України після 5 червня.

Про це 30 квітня заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, передає «Європейська правда».

Натомість ЄС обіцяє забезпечити плавний перехід до нової моделі співпраці.

«Ми маємо намір забезпечити плавний перехід до нового режиму, де всі торговельні домовленості будуть закріплені в глибокій та всеосяжній угоді про вільну торгівлю (ГВЗВТ), яку ми маємо з Україною», – сказав Гілл.

Він підкреслив, що деталі торговельної лібералізації будуть інтегровані в ГВЗВТ, а не скасовані.

«Ми збираємося забезпечити, щоб не було потреби у відкаті назад. Після завершення дії АТЗ торгівля з Україною буде повністю інтегрована у нашу ГВЗВТ», – наголосив речник Єврокомісії.

За його словами, процес переходу має розпочатися незабаром, але точних дат поки не називають.