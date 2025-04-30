Уряд надасть допомогу фермерам на вирощування бавовнику

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства щодо державної підтримки 10 000 грн на гектар для вирощування бавовнику в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, передає урядовий портал.

«Мета ініціативи Мінагрополітики – зробити бавовник не екзотикою, а стратегічною культурою. З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів – це реально. Повертаємо бавовник на південь України», – повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Реалізація постанови передбачає:

⁠створення робочих місць;

⁠розвиток текстильної, легкої та переробної промисловості;

⁠зменшення імпортозалежності;

⁠стабільне постачання сировини для оборонної галузі – від уніформи до пороху.

«Це важлива інвестиція в економіку південних регіонів, які щодня живуть під небезпеками воєнного часу. Бавовник має всі шанси стати не лише новим джерелом доходу, а й елементом стратегічної стійкості – аграрної, промислової та оборонної. Дякую колегам-урядовцям, парламентарям та всім причетним! Відроджуємо стратегічні культури, зміцнюємо агросектор і наближаємо перемогу разом!» – наголосив міністр.

Зазначимо, що бавовну, зокрема, використовують як сировину у процесі вироблення пороху.