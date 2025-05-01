Корисні копалини: Україна не пропонувала правок в проєкт угоди – новини LB.ua

Україна не пропонувала правок в проєкт міжурядової угоди щодо надр та рідкісноземельних металів.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело в Офісі президента.

“Невдовзі відбудеться зустріч української й американської делегацій для обговорення. Україна готова підписати основний документ”, — повідомило джерело.

До США для підписання угоди з боку України поїхала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Крім того, видання FT повідомило, що США тиснуть на Україну щодо підписання ще двох додаткових угод. В них йдеться про створення фонду та ще один технічний документ.

Угода України і США

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри створити спільний інвестиційний фонд.

Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі “борг” України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ. Угоду хотіли підписати ще в лютому, під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона. Але на тлі сварки з Дональдом Трампом під час зустрічі це відклали.

У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд. Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

Загалом же ідея доступу країн-партнерок до українських ресурсів була запропонована ще в президентському плані перемоги, презентованому торік. Але активна робота в цьому напрямку розпочалася після повернення до влади Дональда Трампа, який наполягав на тому, що Штати повинні отримати відшкодування за допомогу, передану Україні. Американський президент оперував числами, непідтвердженими ні Україною, ні даними аналітиків: він казав, що Штати допомогли на $300 млрд. Зрештою після тривалих переговорів Вашингтон відмовився від цього твердження і повідомив, що допомога становила понад 100 млрд.

Для роботи над фінальною угодою Україна найняла юридичну компанію зі США, розповідав президент Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що угоду з США про рідкісноземельні метали планують підписати “цієї доби”.

Мфнфстр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Україна вирішила “внести зміни” в угоду про надра.