Мережу шокували кадри скандального застілля у КМДА: посадовці гуляли до нестями прямо на робочих місцях (Відео)

Соціальні мережі та ЗМІ вибухнули обговореннями після появи шокуючих кадрів, ймовірно знятих камерами відеоспостереження в одному з кабінетів Київської міської державної адміністрації (КМДА). Відео демонструє посадовців, які влаштували справжній бенкет на робочому місці, що переріс у відверту пиятику з неочікуваними наслідками. Особливе обурення викликає контраст між статусом чиновників та їхньою поведінкою, зафіксованою на плівці. Про це повідомляє Zrada.Live з посиланням на відео оприлюднене журналістами ТСН.

Кадри, оприлюднені Максимом Бахматовим, колишнім соратником мера Києва Віталія Кличка, швидко поширилися мережею, викликаючи хвилю гніву та нерозуміння серед громадськості. За словами Бахматова, публікація відео є спробою чинити тиск на місцеве самоврядування.

Відеоряд, схоже, змонтовано з кількох епізодів, знятих у різні дні, про що свідчить зміна одягу учасників. Починається все досить буденно: на столі пляшки з алкоголем різної міцності, фрукти, легкі закуски. На тлі видно елементи святкового декору — подарунки, квіти, кульки, а за вікном — краєвид, що нагадує центральну частину Києва.

Однак далі події набувають обертів. Наступні кадри, ймовірно зняті пізніше, фіксують той самий стіл, але вже з мінімумом їжі та значно більшою кількістю алкоголю, включно з міцними напоями. Апогеєм “урочистостей” стають сцени, що шокували найбільше: у коридорі, схожому на приміщення державної установи, видно людей, які ледь тримаються на ногах.

Журналіст ТСН Дмитро Фурдак емоційно описав побачене: “Починається жерсть. Ми бачимо коридор… Бачимо людину, яка лежить на підлозі. Поряд з нею влягається інша людина. Потім цю ж людину намагається втримати у вертикальному положенні колега. Далі починається ще цікавіше — підлогові вправи”. На відео дійсно зафіксовано, як учасники застілля падають на підлогу, а одна жінка, не зумівши підняти іншу, сама вкладається поруч, дбайливо підстеливши при цьому каремат. Окремий епізод демонструє чоловіка, який вночі блукає коридором з телефоном та ліхтариком, врешті знаходить диван у кабінеті й засинає на ньому до ранку. Наявність каремату та дивану в кабінетах КМДА в такому контексті викликала особливий цинізм у коментарях користувачів мережі.

За словами Максима Бахматова, події відбувалися в кабінеті Марини Хонди, заступниці голови КМДА. Проте сама Марина Хонда спростувала ці звинувачення на своїй сторінці у Facebook, заявивши, що відео є архівним (2022 року), а застілля проходило в кабінеті директорки управління туризму КМДА Марини Радової. Хонда повідомила, що директорка управління туризму вже написала заяву про звільнення, а щодо інших учасників інциденту розпочато службове розслідування.

Цей скандал набув додаткового резонансу на тлі іншої інформації, озвученої Дмитром Фурдаком. За його словами, заступник київського міського голови Микола Поворозник нібито святкував свій день народження на Вишгородському водосховищі у робочий час в день жалоби за загиблими внаслідок обстрілів Києва. Сам Поворозник відреагував на ці звинувачення, назвавши їх частиною інформаційної кампанії проти міської влади та заперечивши факт святкування.

Ситуація із застіллям у КМДА викликала бурхливу реакцію суспільства, ставлячи під сумнів етичні норми поведінки посадовців та викликаючи питання щодо відповідальності та контролю в органах місцевого самоврядування, особливо у непростий для країни час.

Раніше стало відомо, що посадовці КМДА привласнили 2 млн грн на ремонті шкільних укриттів.