Ризиковані підприємства: кількість за чотири місяці знизилася на 12 000 – новини

В Україні станом на чотири місяці тому кількість підприємств, визнаних ризиковими, сягала 27 000, повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко. Під час публічного інтерв’ю в межах проєкту LB і EFI Group “Нова країна” він розповів, що розробив “дорожні карти” для ризикових підприємств.

Фото: Олександр Ратушняк Руслан Кравченко

Якщо бізнес недоплатив податки або не приніс необхідні документи, це прописували в дорожній карті і одразу пояснювали, як це усунути. Таким чином за чотири місяці 12 000 підприємств вийшли з ризикових.

“Я вважаю, що це результат. Але роботи багато. В цьому списку є підприємства, які за три роки мають обіг до 1000 гривень. Також це підприємтсва, які недоплатили податки. Також в цьому списку є ті підприємства, які ухиляються від сплати податків або вирішили організувати схематоз”, – сказав він.

Стосовно блокування податкових накладних глава ДПС сказав, що 2024 закінчили на позиції 0,76 %. Але кожному сьомому підприємцю блокували податкові накладні. Частково це пов’язано з системою, яка не бачить причинно-наслідковий зв’язок. Також це пов’язано з частими змінами в податковому законодавстві.

Повний текст розмови з очільником ДПС читайте невдовзі на LB.