ШАХРАЙСЬКІ СХЕМИ ЗА АВАНСИ: СУДДЯ-КОРУПЦІОНЕР ТА ЙОГО СИН АДВОКАТА ГЕННАДІЙ ТА КОСТЯНТИН ЛЕПЕХА ЗБИРАЮТЬ ГОТІВКУ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ

На тлі війни, зруйнованих судових інститутів та недовіри до держави, в Одесі продовжує процвітати одна з найнебезпечніших та найвитонченіших шахрайських схем останніх років — система, побудована на зв’язках та махінаціях колишнього судді Господарського суду Одеської області Геннадія Лепехи та його родини, зокрема сина Костянтина Лепехи. За фасадом юридичної діяльності ховається справжнє сімейне підприємство з вимагання, обману та сприяння злочинам. Йдеться у журналістському розслідуванні видання Інформатор.

Одеська область. Шахрайство. Сімейний підряд

Суддя Лепеха – Геннадій батько, адвокат – Костянтин син, поліцейський Віталій Лепеха– брат. Додайте фіктивні фірми, рейдерство, схеми з ухилянтами та скуповування комунальної власності — і отримайте таку собі нехитру та примітивну «Імперію Лепехів» у повному масштабі.

На тлі війни, зруйнованої судової системи та непрацюючого антикорупційного контролю, в Одесі роками працює шахрайська схема з «видурюваня» грошей з обох сторін судового процесу під обіцянку Лепехів «порішати» судові спори в кулуарах. У екс-судді Геннадія Лепехи при посаді, доки він її не втратив було все: зловживання владою, хабарі, фіктивні банкрутства, нерухомість, переписана на родичів. А після звільнення – Лепеха очолив «програму» з допомоги ухилянтам. І, що найцинічніше — повна відсутність страху покарання з боку Лепехи та його посібники.

Суддя, який «закривав» все і не боявся нічого

Геннадій Лепеха розпочав свою кар’єру в Господарському суді Одеської області у 2002 році, а вже через п’ять років отримав безстрокове призначення, після того, як у 2006 році за його рішенням на підставі фальшивих документів була приватизована дача дитячого садка в Одесі. В результаті — комунальний об’єкт дитячої лікувально-оздоровчої установи із дорогою земельною ділянкою перейшли у приватні руки під забудову для елітної нерухомості. А «суддя» залишився безкарним. Це лише один яскравий приклад із десятків у діяльності Лепехи. Після цього випадку він і став ключовим елементом у системних схемах з вимивання активів, «договірних» банкрутств та рейдерства — і, по суті, став банальним «рішалою» на користь системних бізнес-груп.

«Він не просто суддя. Він працював на інтереси людей на кшталт Юрія Єнакієвського. Закривав, банкрутував, передавав майно — все, що треба було», — каже один із колишніх колег на умовах анонімності.

Схеми було відпрацьовано: з’являвся «кредитор», підставна фірма, необхідне рішення. Бізнес зникав. Або йшов у потрібні руки. Зокрема, Лепеха «ліквідував» десятки фірм, пов’язаних із постачанням харчування та палива для армії за завищеними цінами. Банкрутства йшли за відпрацьованим сценарієм: фіктивні борги, один і той же представник кредитора, ті ж схеми. Усі — на користь старої гвардії Партії регіонів. Він проштовхував потрібні рішення, незважаючи на апеляції, протести прокуратури та навіть скарги від СБУ.

Сімейний клан – бухгалтерія на мільйони: суддя, адвокат, поліцейський

Антикорупціонери давно цікавилися декларацією Лепехи. У 2018 році Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) визнала суддю Лепеху таким, що не відповідає займаній посаді. Приводом такого рішення стало коштовне майно родини Лепехи, походження якого той пояснити так і не зміг.

На матір, колишню дружину та синів записані дороговартісна земля та нерухомість, цілий автопарк елітних машин, ювелірні прикраси, рахунки в банках та готівка у валюті. При цьому офіційні доходи не відповідають ринковій вартості вказаних речей.

Найпоказовіша історія — фіктивне розлучення з дружиною Аелітою Лепехою. Після розлучення вона залишилася жити із суддею, продовжила керувати базою відпочинку «Грибівка Лайф», а також отримала частки у магазинах та нерухомості. “Збитковий бізнес”, як пояснюють вони. Але, незважаючи на відсутність прибутку та суцільні збитки, сім’єю придбано – іномарки, яхти, причали, вілли, квартири, магазини, дачі, ювелірні прикраси… Формально все законно. Фактично – фікція.

Нове покоління Лепех: Костянтин «вирішує»?

Син Геннадія, Костянтин Лепеха, адвокат, отримавши адвокатську ліцензію, фактично з перших трудових днів зайнявся «торгівлею правосуддям». Насправді — він ключова фігура в шахрайській сімейній схемі. Пропонує «вирішити питання» в суді, бере гроші з обох боків, обіцяючи перемогу кожному. Але в результаті гроші втрачають усі. І той, хто виграє, і той, хто програє — шахрай-адвокат створює видимість, що може «купити» суддю, а суди виносять рішення по суті справи. Ті, хто програв судову суперечку, змушені мовчати і залишатися в страху: адже вони давали хабар.

«Він ходить по судах, як у себе вдома. Кричить, хамить, давить. Усі знають, хто його батько», — розповідає один із одеських юристів.

Роль адвоката тут – ширма. Він нібито керує схемою: від переговорів із клієнтами до «занесення» потрібним суддям. Але чи це так насправді? Він, скоріше, маніпулятор та брехун. Втирається в довіру, козиряє зв’язками – чого насправді, по суті, не існує. Банальний шахрай на довірі.

Брат – у поліції

Третій елемент шахрайської схеми – Віталій Лепеха, рідний брат Геннадія, співробітник головного управління Нацполіції на Одещині. Його ім’я згадується у листуванні між адвокатами та клієнтами як «той, хто прикриє». Сім’я декларує, що повністю замикає контроль: суд, адвокат, поліція. Але насправді це фікція. Місцеві правоохоронці не горять бажанням вести справи з родиною Лепех, оскільки «співпраця» з відстороненим корупціонером — прямий шлях до власного звільнення та відкриття кримінальних справ.

Сімейні офшори, фіктивні розлучення та «збитковий» бізнес

Після фіктивного розлучення з дружиною Аелітою Лепехою майно, яке належало судді, почало масово «йти» на інших родичів. Будинок у Грибівці, оцінений у $850,000, залишився за Аелітою. Вона ж стала власницею ТОВ «Грибівка Лайф», баз відпочинку та магазинів у курортних районах на півдні області.

Фінансові звіти фірм, подані до податкової, нібито показують збитки протягом 6 років. При цьому на ім’я Аеліти та Геннадія оформлені чотири автомобілі Mercedes, Suzuki та катер Galia700.

Мати судді — пенсіонерка — має квартиру в центрі Одеси, земельну ділянку під Аркадією та два паркомісця. За документами, все придбано на «накопичені з пенсії» кошти.

Ухилянти та тисячі доларів за «квиток» до Європи

Після початку війни родина Лепех перейшла до нового джерела заробітку – оформлення виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. За $6,000–$12,000 пропонувалася послуга «легального» перетину кордону України: фіктивні довідки, приписка до благодійних фондів та нібито відкритий прямий шлях через кордон до благополучної Європи.

У ході лише одного розслідування виявлено, що за кілька місяців через їхні канали намагалися виїхати понад 150 людей. Частину з них було затримано на кордоні, частина — зникла. Насправді основна маса ухилянтів, думаючи, що придбали заповітний «квиток», щиро розраховуючи на «надійну схему», були просто обдурені.

У цій справі фігурує громадська волонтерська організація, яка формально зареєстрована на жителя Тарутинського району, але керована за словами колишніх учасників схем — Костянтином Лепехою.

Висновок: Паразити на ілюзії

Сім’я Лепех — не справжня «імперія», а відпрацьована афера, яка паразитує на зруйнованій довірі до держави. Вони не мають реальної сили, не контролюють суди і поліцію, як намагаються переконати своїх жертв. Їхній вплив — це міф, що живиться страхом, маніпуляціями та бездіяльністю тих, хто мав би захищати закон. І саме тому вони такі небезпечні.

У корумпованій країні достатньо одного судді, одного адвоката та одного поліцейського, щоб створити видимість системи, в якій усе схоплено. Але це не система — це фікція, яку можна і треба зруйнувати. Бо поки що такі, як Геннадій та Костянтин Лепеха продовжують грати у владу та продавати повітря під виглядом рішень — країна втрачає шанс на справедливість.

Сьогодні суспільство має зробити вибір: або й далі миритися з шахраями, які вдають частину еліти, або — викрити, розслідувати і покарати. Тому що справжня сила — не у зв’язках, а у здатності зупинити зловживання довірою. А такі, як Лепехи, цієї довіри не заслуговують.