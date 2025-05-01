WSJ: Tesla шукала заміну Маску на посаді виконавчого директора – новини LB.ua

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За інформацією видання The Wall Street Journal, рада директорів компанії Tesla у березні запустила процес пошуку нового виконавчого директора, який би міг замінити на цій посаді засновника бізнесу Ілона Маска.

Журналісти припускають, що терпець у босів автовиробника увірвався через рекордне падіння акцій, продажів та доходу: неоднозначні дії та висловлювання Маска призвели до того, що Tesla з початку року втратила майже половину капіталізації, а прибуток за перший квартал знизився на катастрофічний 71%.

Ймовірно, сам мільярдер міг навіть не знати про те, що його хочуть замінити, попри свій статус члена ради директорів. При цьому невідомо, чи змінили менеджери й інвестори свою думку, коли у квітні Маск пообіцяв зменшити свою участь у державних процесах та повернутися до керування автомобільним бізнесом. 

На засіданні кабінету адміністрації США у середу президент Дональд Трамп подякував Маску за його роботу в уряді та заявив, що той “може залишатися на посаді голови DOGE стільки, скільки сам захоче” – попри те, що термін його роботи в якості спеціального урядового співробітника невдовзі спливає. 



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