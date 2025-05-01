Зеленський прокоментував підписання угоди зі США – новини на LB.ua

Володимир Зеленський прокоментував підписання угоди про мінерали між Україною та США.

За словами глави держави, підписаний документ направлять на розгляд парламенту і «ми зацікавлені в тому, щоб не було з угодою жодних затягувань».

«Угода значно змінилась у процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну – доволі вагомих, – а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні та, що не менш важливо, модернізації юридичних практик у нашій державі», – сказав глава держави.

Президент зазначив, що у договорі немає боргу і передбачене створення фонду відновлення, який «буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут».

«Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть у партнерстві і українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті. Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладання угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною. Дуже чекаємо й на інші результати нашої розмови», – підсумував Зеленський.