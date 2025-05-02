Обережно: адвокат на горизонті! Як відомі люди стають безкоштовним піаром для чужого бренду та інструментом для збирання лайків

Ця стаття — попередження. У світі, де зображення важливіші за зміст, будьмо обережні з тим, кого пускаєте в свій кадр.

Кожен, хто прочитає — десять раз подумайте, перш ніж стати наступним «фоном для піару».

Уявіть ситуацію: ви зустрічаєте людину, яка мило вітається, посилається на спільних знайомих, просить «на хвильку зробити фото» — і ви, з ввічливості, погоджуєтесь. Наступного дня ваше фото вже в усіх його соціальних мережах. Пафосний підпис: “разом творимо нову країну”, “обговорили спільні ідеї”, “сила в єдності” «ми єдині». Ви, м’яко кажучи, шоковані. А ця людина — набирає лайки, нових підписників, коментарі на кшталт «який ви крутий!», і, звісно ж, запити на юридичні послуги.

Адвокат Валентин Мельник — не той, хто відомий гучними справами або суспільно важливими ініціативами. Його знають за іншим: він майстер створення ілюзії статусу через людей, з якими він фотографується. Повідомляє from-ua.org.

В його арсеналі — політики, науковці, високопосадовці, лікарі, волонтери, військові, підприємці і навіть священники.

Ціль — мати фото з кожним, хто щось значить у медіапросторі, хто бодай трохи медійний або впізнаваний, щоб потім виставити це, як доказ власного «авторитету».

Це не поодинокі випадки. Це системна стратегія: він цілеспрямовано з’являється на подіях, де можуть бути впізнавані обличчя, щоб зробити фото.

Люди на фото — це не партнери, не друзі і навіть не знайомі. Це — фон. Декорація. Маркетинговий прийом.

На його сторінках в соціальних мережах — безперервна череда світлин, де завжди одна і та сама особа в центрі – Валентин Мельник, а поруч — нове «обличчя успіху». Все оформлено у стилі «високої місії», але жодної глибини: жодних підтверджених партнерств, спільних проєктів чи ініціатив. Тільки селфі.

І головне — під кожним постом рекламні натяки: «звертайтесь за консультацією», «юридична підтримка у вашому регіоні», «завжди поруч». Це — піар на обличчях, де кожна людина стає не більше ніж банером для просування себе.

Щоб усе виглядало ще переконливіше — використовуються телеграм-канали, де за оплату публікують «новини» про його діяльність. Його рейтинг — це не реальні відгуки клієнтів, це накручені ним самим лайки в телеграм каналах. Це дає йому не лише нову аудиторію, а й ілюзію легітимності, якої насправді немає.

І тут важливо наступне: люди, з якими він фотографується, автоматично стають частиною його наративу. Їхня репутація стає інструментом. Без дозволу. Без згоди. Але Мельник не думає про репутацію інших, його хвилює лише, що подумають про нього самого.

Якщо ви публічна особа, експерт у своїй сфері, активіст чи просто впізнаване обличчя — не погоджуйтесь на фото з людиною, яка ставить вас в рамку свого піару. Бо завтра люди побачать вас «у тісному партнерстві» з тим, кого ви бачили 40 секунд.

Ви думаєте він придумав таку маркетингову стратегію сам? Ні!

У нього є помічник – Цакун Максим Володимирович (автор телеграм каналів «На повестке Харьков», «На повестке Днепр», «На повестке Киев»). Він веде соціальні мережі Мельника та його адвокатського об’єднання. Саме він придумує ідеї цих «потужних» роликів. Він як режисер серіалу про адвоката-супергероя, де кожна поява — «випадкова», а кожен кадр — «справжній».

Як Цакун потрапив до Мельника? Скоїв злочин – публікував у власних телеграм-каналах інформації про ЗСУ, ТЦК та за це підозрюється за статтею 114-1 ККУ «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань». Мельник безкоштовно надає йому своїх адвокатів для захисту, а Цакун виконує всі брудні «замовлення» свого покровителя, щоб тільки не сісти у в’язницю. До речі, те скандальне відео з Президентом, який начеб то вітає АО «Мельник та партнери» з ювілеєм теж зробив він.

Однак це ще не все. Найгірше — це чорні статті проти конкурентів.

Матеріали, що імітують журналістику, насправді є замовними статтями самого Валентина Мельника. Готуються замовні матеріали проти інших адвокатів і публічних людей. Ціль — дискредитувати, виставити в поганому світлі, створити образ «нечесного» конкурента, а на тлі цього — самому виглядати святим. В подальшому ці статті заливаються у оплачені телеграм-канали, де з метою їх просування накручуються лайки та перегляди.

Усе це під виглядом захисту етики, патріотизму та прав людини. Хоча за лаштунками — чиста маніпуляція, іноді на межі репутаційного тероризму.

Сучасне суспільство вже звикло до піару. Але коли людина, яка має боротися за справедливість, будує свою кар’єру на знеособленні інших і медіа-маніпуляції — це виглядає смішно.

Майте на увазі: одне фото з ним — і ви вже не просто на знімку. Ви — серія в його нескінченному серіалі самопіару. Не дивуйтесь, якщо завтра вас цитуватимуть у його пості, а післязавтра — ваші знайомі почнуть питати, чи ви раптом не «співпрацюєте» з цим «відомим» адвокатом.

Тож перш ніж посміхатися в об’єктив — подумайте: чи готові ви стати черговим доказом “успішності” людини, для якої репутація — лише інструмент для самопросування?

Бо в сучасному інтернеті є речі гірші за незручне фото. Наприклад, бути в Instagram того, хто використовує людей як фон для власного марнославства.