Україна почне експортувати яйця в Канаду

Канадське агентство з контролю харчових продуктів (CFIA) офіційно затвердило сертифікат, який дозволяє експорт українських яєць до Канади.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Канаді.
“Відкриття нових ринків для української продукції – це частина нашої стратегії підтримки економіки під час війни, зміцнення присутності українського бізнесу у світі та популяризації української продукції як якісної, безпечної та конкурентоспроможної. Вже незабаром сподіваємося побачити українські яйця на поличках канадських супермаркетів”, – йдеться в повідомленні.
Раніше CFIA затвердило програми експорту до Канади українських яблук.
- За даними Союзу птахівників України, в першому кварталі 2025 року Україна експортувала 496 млн курячих яєць.
- Найбільше яєць наша країна постачає до Європейського Союзу (72%). Також нещодавно українські яйця почали постачати до Великої Британії.
- Минулого року Євросоюз відновив мита на яйця і цукор з України, оскільки з початку 2024 року вже перевищував обсяги, встановлені тарифною квотою.