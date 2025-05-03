Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

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Відомий український спортивний функціонер, президент Федерації водного поло України та інвестор у спортивну інфраструктуру Олександр Свіщов поділився деталями знакової події, що нещодавно відбулася на тенісних кортах у Львові. На одному майданчику зустрілися нинішні легенди українського тенісу та ті, хто, можливо, стане їхньою заміною у майбутньому.

1 Golovne Foto Svishhov Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна та екс-тенісист, нині військовий НГУ Сергій Стаховський провели масштабний майстерклас для юних спортсменів з різних куточків України. За словами Олександра Свіщова, захід став справжнім джерелом натхнення для молодого покоління.

Майстерклас від чемпіонів: Досвід та мотивація

Потренувати удар та отримати цінні поради особисто від зіркових спортсменів зібралося понад 160 дітей. Еліна Світоліна та Сергій Стаховський не лише продемонстрували техніку, а й у живій розмові ділилися своїм професійним досвідом, секретами успіху та важливістю дисципліни у спорті. Така безпосередня взаємодія з кумирами стала потужним мотиваційним фактором для юних тенісистів.

13 Foto Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Незламні духом на корті: Особливі гості заходу

Особливої атмосфери та сили духу події додали військові, які завітали на майстерклас із реабілітаційного центру UNBROKEN Ukraine. Вони не залишилися осторонь і також вийшли на корт разом із тенісистами, щоб відбити кілька м’ячів. Цей момент підкреслив єдність українського суспільства та взаємну підтримку у складні часи.

16 Foto Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Розвиток тенісу в регіонах: Ініціатива Svitolina Foundation

Ця подія є частиною нового формату в рамках програми Svitolina Foundation, яка системно працює над розвитком тенісу в регіонах України. Основна мета фонду – не лише популяризація виду спорту, а й формування нового покоління лідерів українського спорту, надаючи молодим талантам можливості для зростання та розвитку.

Leoland та Олександр Свіщов: База для майбутніх перемог

Примітно, що зірки українського спорту для проведення цього заходу знову обрали тенісні корти LEOSPORT, що розташовані на базі сучасного спортивно-розважального центру Leoland у Львові. Цей вибір не випадковий, адже Leoland, відкритий Олександром Свіщовим у 2022 році, став однією з ключових баз для тренувань юних спортсменів та проведення масштабних спортивних заходів.

Такі майстеркласи вже стають доброю традицією для Leoland та його засновника Олександра Свіщова. Наприклад, у березні минулого року Еліна Світоліна та Сергій Стаховський також проводили майстерклас у спорткомплексі «Leoland» для майже півтисячі юних тенісистів віком від 6 до 16 років, що свідчить про довгострокову підтримку дитячого спорту.

Олександр Свіщов, окрім своєї діяльності на чолі Федерації водного поло, є активним інвестором та меценатом, який робить значний внесок у розвиток українського спорту загалом.

23 Foto Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Інвестиції в молодь – внесок у майбутнє України

Коментуючи подію, Олександр Юрійович Свіщов вкотре наголосив на важливості підтримки молодих спортсменів та розвитку спортивної інфраструктури.

«Я переконаний, що спорт є важливим елементом національної ідентичності та розвитку країни. Ми й надалі будемо інвестувати у молодь, спортивну інфраструктуру та водне поло, адже це – внесок у майбутнє України», – підкреслив Олександр Свіщов, підтверджуючи свою відданість справі розвитку українського спорту та виховання нових поколінь чемпіонів.

Відомий журналіст та спортивний експерт Олександр Сєдой високо оцінив досягнення з розвитку тенісу у Львові, зокрема, щодо становлення та зміцнення цього виду спорту як такого. Олександр Сєдой впевнений, що такий спортивний кейс у Львові має стати прикладом для наслідування по всій Україні у всіх видах спорту.

9 Foto Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

 

Leoland Александра Свищева снова стал площадкой для теннисных звезд и юниоров

Известный украинский спортивный функционер, президент Федерации водного поло Украины и инвестор в спортивную инфраструктуру Александр Свищев поделился деталями знакового события, которое недавно состоялось на теннисных кортах во Львове. На одной площадке встретились нынешние легенды украинского тенниса и те, кто, возможно, станет их заменой в будущем.

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина и экс-теннисист, ныне военный НГУ Сергей Стаховский провели масштабный мастер-класс для юных спортсменов из разных уголков Украины. По словам Александра Свищева, мероприятие стало настоящим источником вдохновения для молодого поколения.

20 Foto Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Мастер-класс от чемпионов: Опыт и мотивация

Потренировать удар и получить ценные советы лично от звездных спортсменов собралось более 160 детей. Элина Свитолина и Сергей Стаховский не только продемонстрировали технику, но и в живом разговоре делились своим профессиональным опытом, секретами успеха и важностью дисциплины в спорте. Такое непосредственное взаимодействие с кумирами стало мощным мотивационным фактором для юных теннисистов.

17 Foto Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Несокрушимые духом на корте: Особые гости мероприятия

Особую атмосферу и силу духа событию добавили военные, которые посетили мастер-класс из реабилитационного центра UNBROKEN Ukraine. Они не остались в стороне и также вышли на корт вместе с теннисистами, чтобы отбить несколько мячей. Этот момент подчеркнул единство украинского общества и взаимную поддержку в сложные времена.

18 Fot0 Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Развитие тенниса в регионах: Инициатива Svitolina Foundation

Это событие является частью нового формата в рамках программы Svitolina Foundation, которая системно работает над развитием тенниса в регионах Украины. Основная цель фонда – не только популяризация вида спорта, но и формирование нового поколения лидеров украинского спорта, предоставляя молодым талантам возможности для роста и развития.

7 Foto Олександр Свіщов знову зробив Leoland майданчиком для тенісних зірок та юніорів

Leoland и Александр Свищев: База для будущих побед

Примечательно, что звезды украинского спорта для проведения этого мероприятия снова выбрали теннисные корты LEOSPORT, расположенные на базе современного спортивно-развлекательного центра Leoland во Львове. Этот выбор не случаен, ведь Leoland, открытый Александром Свищевым в 2022 году, стал одной из ключевых баз для тренировок юных спортсменов и проведения масштабных спортивных мероприятий.

Такие мастер-классы уже становятся доброй традицией для Leoland и его основателя Александра Свищева. Например, в марте прошлого года Элина Свитолина и Сергей Стаховский также проводили мастер-класс в спорткомплексе «Leoland» для почти полтысячи юных теннисистов в возрасте от 6 до 16 лет, что свидетельствует о долгосрочной поддержке детского спорта.

Александр Свищев, кроме своей деятельности во главе Федерации водного поло, является активным инвестором и меценатом, который делает значительный вклад в развитие украинского спорта в целом.

Инвестиции в молодежь – вклад в будущее Украины

 

Комментируя событие, Александр Юрьевич Свищев в очередной раз подчеркнул важность поддержки молодых спортсменов и развития спортивной инфраструктуры.

«Я убежден, что спорт является важным элементом национальной идентичности и развития страны. Мы и в дальнейшем будем инвестировать в молодежь, спортивную инфраструктуру и водное поло, ведь это – вклад в будущее Украины», – подчеркнул Александр Свищев, подтверждая свою преданность делу развития украинского спорта и воспитания новых поколений чемпионов.

Известный журналист и спортивный эксперт Александр Седой высоко оценил достижения по развитию тенниса во Львове, в частности, по становлению и укреплению этого вида спорта как такого. Александр Седой уверен, что такой спортивный кейс во Львове должен стать примером для наследования по всей Украине во всех видах спорта.

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