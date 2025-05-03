Відомий український спортивний функціонер, президент Федерації водного поло України та інвестор у спортивну інфраструктуру Олександр Свіщов поділився деталями знакової події, що нещодавно відбулася на тенісних кортах у Львові. На одному майданчику зустрілися нинішні легенди українського тенісу та ті, хто, можливо, стане їхньою заміною у майбутньому.

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна та екс-тенісист, нині військовий НГУ Сергій Стаховський провели масштабний майстерклас для юних спортсменів з різних куточків України. За словами Олександра Свіщова, захід став справжнім джерелом натхнення для молодого покоління.

Майстерклас від чемпіонів: Досвід та мотивація

Потренувати удар та отримати цінні поради особисто від зіркових спортсменів зібралося понад 160 дітей. Еліна Світоліна та Сергій Стаховський не лише продемонстрували техніку, а й у живій розмові ділилися своїм професійним досвідом, секретами успіху та важливістю дисципліни у спорті. Така безпосередня взаємодія з кумирами стала потужним мотиваційним фактором для юних тенісистів.

Незламні духом на корті: Особливі гості заходу

Особливої атмосфери та сили духу події додали військові, які завітали на майстерклас із реабілітаційного центру UNBROKEN Ukraine. Вони не залишилися осторонь і також вийшли на корт разом із тенісистами, щоб відбити кілька м’ячів. Цей момент підкреслив єдність українського суспільства та взаємну підтримку у складні часи.

Розвиток тенісу в регіонах: Ініціатива Svitolina Foundation

Ця подія є частиною нового формату в рамках програми Svitolina Foundation, яка системно працює над розвитком тенісу в регіонах України. Основна мета фонду – не лише популяризація виду спорту, а й формування нового покоління лідерів українського спорту, надаючи молодим талантам можливості для зростання та розвитку.

Leoland та Олександр Свіщов: База для майбутніх перемог

Примітно, що зірки українського спорту для проведення цього заходу знову обрали тенісні корти LEOSPORT, що розташовані на базі сучасного спортивно-розважального центру Leoland у Львові. Цей вибір не випадковий, адже Leoland, відкритий Олександром Свіщовим у 2022 році, став однією з ключових баз для тренувань юних спортсменів та проведення масштабних спортивних заходів.

Такі майстеркласи вже стають доброю традицією для Leoland та його засновника Олександра Свіщова. Наприклад, у березні минулого року Еліна Світоліна та Сергій Стаховський також проводили майстерклас у спорткомплексі «Leoland» для майже півтисячі юних тенісистів віком від 6 до 16 років, що свідчить про довгострокову підтримку дитячого спорту.

Олександр Свіщов, окрім своєї діяльності на чолі Федерації водного поло, є активним інвестором та меценатом, який робить значний внесок у розвиток українського спорту загалом.

Інвестиції в молодь – внесок у майбутнє України

Коментуючи подію, Олександр Юрійович Свіщов вкотре наголосив на важливості підтримки молодих спортсменів та розвитку спортивної інфраструктури.

«Я переконаний, що спорт є важливим елементом національної ідентичності та розвитку країни. Ми й надалі будемо інвестувати у молодь, спортивну інфраструктуру та водне поло, адже це – внесок у майбутнє України», – підкреслив Олександр Свіщов, підтверджуючи свою відданість справі розвитку українського спорту та виховання нових поколінь чемпіонів.

Відомий журналіст та спортивний експерт Олександр Сєдой високо оцінив досягнення з розвитку тенісу у Львові, зокрема, щодо становлення та зміцнення цього виду спорту як такого. Олександр Сєдой впевнений, що такий спортивний кейс у Львові має стати прикладом для наслідування по всій Україні у всіх видах спорту.

Leoland Александра Свищева снова стал площадкой для теннисных звезд и юниоров

Известный украинский спортивный функционер, президент Федерации водного поло Украины и инвестор в спортивную инфраструктуру Александр Свищев поделился деталями знакового события, которое недавно состоялось на теннисных кортах во Львове. На одной площадке встретились нынешние легенды украинского тенниса и те, кто, возможно, станет их заменой в будущем.

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина и экс-теннисист, ныне военный НГУ Сергей Стаховский провели масштабный мастер-класс для юных спортсменов из разных уголков Украины. По словам Александра Свищева, мероприятие стало настоящим источником вдохновения для молодого поколения.

Мастер-класс от чемпионов: Опыт и мотивация

Потренировать удар и получить ценные советы лично от звездных спортсменов собралось более 160 детей. Элина Свитолина и Сергей Стаховский не только продемонстрировали технику, но и в живом разговоре делились своим профессиональным опытом, секретами успеха и важностью дисциплины в спорте. Такое непосредственное взаимодействие с кумирами стало мощным мотивационным фактором для юных теннисистов.

Несокрушимые духом на корте: Особые гости мероприятия

Особую атмосферу и силу духа событию добавили военные, которые посетили мастер-класс из реабилитационного центра UNBROKEN Ukraine. Они не остались в стороне и также вышли на корт вместе с теннисистами, чтобы отбить несколько мячей. Этот момент подчеркнул единство украинского общества и взаимную поддержку в сложные времена.

Развитие тенниса в регионах: Инициатива Svitolina Foundation

Это событие является частью нового формата в рамках программы Svitolina Foundation, которая системно работает над развитием тенниса в регионах Украины. Основная цель фонда – не только популяризация вида спорта, но и формирование нового поколения лидеров украинского спорта, предоставляя молодым талантам возможности для роста и развития.

Leoland и Александр Свищев: База для будущих побед

Примечательно, что звезды украинского спорта для проведения этого мероприятия снова выбрали теннисные корты LEOSPORT, расположенные на базе современного спортивно-развлекательного центра Leoland во Львове. Этот выбор не случаен, ведь Leoland, открытый Александром Свищевым в 2022 году, стал одной из ключевых баз для тренировок юных спортсменов и проведения масштабных спортивных мероприятий.

Такие мастер-классы уже становятся доброй традицией для Leoland и его основателя Александра Свищева. Например, в марте прошлого года Элина Свитолина и Сергей Стаховский также проводили мастер-класс в спорткомплексе «Leoland» для почти полтысячи юных теннисистов в возрасте от 6 до 16 лет, что свидетельствует о долгосрочной поддержке детского спорта.

Александр Свищев, кроме своей деятельности во главе Федерации водного поло, является активным инвестором и меценатом, который делает значительный вклад в развитие украинского спорта в целом.

Инвестиции в молодежь – вклад в будущее Украины

Комментируя событие, Александр Юрьевич Свищев в очередной раз подчеркнул важность поддержки молодых спортсменов и развития спортивной инфраструктуры.

«Я убежден, что спорт является важным элементом национальной идентичности и развития страны. Мы и в дальнейшем будем инвестировать в молодежь, спортивную инфраструктуру и водное поло, ведь это – вклад в будущее Украины», – подчеркнул Александр Свищев, подтверждая свою преданность делу развития украинского спорта и воспитания новых поколений чемпионов.

Известный журналист и спортивный эксперт Александр Седой высоко оценил достижения по развитию тенниса во Львове, в частности, по становлению и укреплению этого вида спорта как такого. Александр Седой уверен, что такой спортивный кейс во Львове должен стать примером для наследования по всей Украине во всех видах спорта.