​Кабмін повернув Перхуна на посаду в.о. голови Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів скасував рішення про призначення Максима Кутерги виконувачем обов’язків директора Бюро економічної безпеки. Обов’язки керівника відомства знову виконуватиме перший заступник Сергій Перхун.

Про це йдеться в розпорядженні №422 від 2 травня.

Перхун керував Бюро з квітня 2024 року до квітня 2025 року. Кутерга виконував обов’язки директора БЕБ менше ніж місяць.

Повноцінного керівника в БЕБ немає з квітня 2023 року.

Що таке БЕБ