Незаконний бізнес на виплаті ”бойових: на Донеччині затримали комбата

Затримали командира батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, який, за даними правоохоронців, вимагав із підлеглих “відкати” за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Джерело: ДБР, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Як встановило розслідування, за поданням комбата його підлеглі отримували повну суму надбавки у розмірі 100 тисяч гривень начебто за перебування на лінії боєзіткнення протягом усього місяця.

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Втім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не перебували на “передньому краю” так довго, а після отримання виплати кожен з них мав “відрахувати” командиру по 40 тис. грн.

У разі відмови платити “данину” комбат погрожував підлеглим реальною відправкою “на нуль”.

Задокументовано, що в такий спосіб лише за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн “відкатів”.

Стільки ж планував отримати й за квітень, однак його затримали “на гарячому” – під час передачі чергової частини хабаря.

Зловмисника доставили до Києва, де йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з її вимаганням.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Вказано, що суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 млн грн.