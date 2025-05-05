Вздуття акумулятора смартфона: як розпізнати небезпеку та що робити?

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Вздуття батареї смартфона — тривожний сигнал, який ні в якому разі не можна ігнорувати. Такий дефект може не лише зіпсувати телефон, а й стати причиною пожежі або вибуху. Якщо ви вчасно виявите проблему, зможете запобігти серйозним наслідкам. До речі, якісні акумулятори для смартфонів LG та інших брендів можна знайти тут https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/lg 

Ознаки здуття батареї

 Сучасні телефони зазвичай мають монолітний корпус, тому перевірити стан акумулятора без розбору пристрою складно. Однак існують характерні ознаки, що можуть вказувати на здуття батареї:

  • деформація корпусу або помітна щілина між дисплеєм і рамкою;
  • перегрів смартфона навіть під час легких навантажень;
  • самовільні вимкнення чи перезапуски пристрою;
  • проблеми із зарядкою або стрімке зниження заряду.

 Навіть якщо подібні симптоми пов’язані з природним зношенням акумулятора, це є сигналом для його обов’язкової заміни.

Чи можна користуватися смартфоном із вздутою батареєю?

 Користуватися телефоном із пошкодженим акумулятором категорично заборонено! Якщо ви підозрюєте здуття батареї, негайно вимкніть смартфон і зверніться до сервісного центру. Використання такого пристрою може призвести до займання або вибуху. Пам’ятайте: безпека має бути на першому місці.

Чому акумулятори вздуваються?

 Основною причиною здуття є порушення внутрішніх хімічних процесів у батареї, що призводить до виділення газів. Це може статися через:

  • механічні пошкодження (удари, падіння);
  • використання неякісних або невідповідних зарядних пристроїв;
  • надмірний перегрів смартфона;
  • тривале зберігання пристрою з повністю розрядженим акумулятором.

Як уникнути проблеми в майбутньому?

 Щоб продовжити термін служби батареї, варто дотримуватись кількох простих правил. Використовуйте тільки оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої, не залишайте телефон на зарядці на всю ніч, оберігайте пристрій від ударів і температурних перепадів, а також намагайтесь не розряджати акумулятор до нуля. Правильний догляд за смартфоном допоможе уникнути неприємних ситуацій у майбутньому.

При перших ознаках проблеми обирайте якісну заміну, наприклад, батареї для смартфонів Realme https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/realme або інших брендів в надійних магазинах.

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