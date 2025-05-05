Як депутат Павленко в Радомишлі облаштував із комунального майна власну «годівницю» на сотні млн грн

Місцевий голова Володимир Тетерський закриває очі на збитки громади. Чи дослідить Нацполіція можливий корупційний зв’язок між ними?

Громади України потерпають від дефіциту коштів на розвиток та відновлення активів через російську агресію. Міжнародна спільнота підтримує Україну фінансовою допомогою. Здавалось би у такій ситуації муніципалітети повинні мобілізувати всі внутрішні резерви для власних потреб. Про це повідомляє lenta.ua в глибокому розслідуванні. Нажаль нерідко місцеві ділки у зв’язці з корумпованими очільниками громад, коли мова йде про власне збагачення, дотримуються іншої думки. У Радомишлі обласний житомирський депутат від «Євросолідарності» Анатолій Павленко вже біля 10 років (тобто ще з початку російсько-української війни) використовує комунальну власність для заробітку надприбутків через підконтрольні фірми. Касує гроші він можна сказати на святому – на опаленні для освітніх та медичних закладів. Детальніше про приклад такого схематозу на регіональному рівні у розслідуванні.

Перша ланка ланцюга – лісова мафія

«Тетеря та Павлін». Ще восени 2024 року місцеві активісти в Радомишльській територіальній громаді на Житомирщині забили в набат. Ними було зафіксовано як місцеві ділки масово вирубають самосійний ліс на територіях комунальної власності громади. До справи підключили співробітників поліції. Про це вперше було повідомлено у Facebook у жовтні.

У коментарях мешканці почали повідомляти, що ці оборудки відбуваються вже давно: «Тетеря з Павліном давно ріжуть ліс». Кого під цими «ніками» мали на увазі обережні дописувачі не деталізувалось. Але люди не добирали гнівних слів щодо критики радомишльської влади.

За збігом (а як показало подальше розслідування – це було зовсім не співпадіння) головою Радомишльської ТГ є Володимир Тетерський (він же Радомишльський міський голова). Ще один персонаж зі схожим набором букв – Анатолій Павленко, депутат Житомирської облради. Обидва мають відношення до партії Петра Порошенка «Європейська солідарність» та давно знають один одного (про це згодом).

Вперше активісти зафіксували незаконну вирубку лісу в Радомишльській ТГ восени 2024 року, але саме знищення дерев на території громади вже було не вперше і тривало досить довгий час

Вантажівки Павленка. Як писало видання Hubs, у кінці вересня 2024 року активісти зафіксували, що у Кичкирівському старостинському окрузі невідомі особи на комунальних землях вирубають ліс та складують деревину на вантажні автомобілі. Поцікавившись, чи є дозвіл на це, люди у відповідь отримали погрози від одного з учасників, який керував процесом.

Ним виявився Євгеній Романенко, який згодом показав слідчим поліції, що приїхали на виклик, товарно-транспортну накладну. Згідно документу, зі слів активістів, біля 30 куб. м лісу призначалися для перевезення на замовлення ТОВ «Тепломакс 2023». Ця фірма належить дружині Анатолія Павленка – Оксані Павленко, а згаданий Романенко, за словами місцевих, має з нею родинні зв’язки.

Але цікавіше тут це те, що «Тепломакс 2023», який заснований всього лише у лютому 2023 році, має неабиякий підприємницький успіх. Згідно сервісу Opendata, за приблизно два роки (включаючи частину 2025 року) він вже отримав контрактів на постачання теплової енергії місцевим медичним закладам на суму понад 24 млн грн. Але про це трохи згодом.

А ще цікавіше – дерево перевозилось Анатолієм Павленком як ФОПом на вантажівці та причепі, які ж йому і належали. Мова йде про вантажний автомобіль DAF (FT XF 105.460) з держномером ВС3810РК та причіп FLIEGL (SDS 350) – ВС3211XG. Дані транспортні засоби були відображені в його майновій декларації як депутата облради. Див. відео тут.

Тобто зафіксуємо: депутат Житомирської облради вивозить ймовірно незаконно зрубаний на комунальних землях ліс на дрова для компанії, яка належить його дружині і яка постачає тепло комунальним закладам.

Сигнали про незаконну вирубку лісів. Це був не єдиний випадок незаконної вирубки самосійних лісів, на який вказали місцеві активісти. У жовтні у тому ж Кичкирівському старостинському округу люди повторно викликали поліцію – стало відомо, що дрова перевозились до села Ставки.

У грудні вирубку дерев вже було виявлено на території Ставецького старостинського округу. Про що було повідомлено як поліції, так і голові громади Володимиру Тетерському.

За даними мешканців, керував вирубками все той же Євген Романенко.

Кримінальні провадження. У грудні 2024 р. – січні 2025 р. з Інтернет-мережі стало відомо, що за фактами незаконної вирубки лісу були відкриті кримінальні провадження. Втім, одну з справ відкривали не без опору з боку правоохоронців.

Справа у тому, що до 2014 року, ще при Віктору Януковичу, згаданий Тетерський працював начальником Радомишльського райвідділку УМВС України в Житомирській обл. Відповідно у нього міг залишитись певний вплив на місцевих слідчих. Довести чи заперечити це можуть хіба що антикорупційні органи, але як мінімум їм треба придивитись до таких зав’язків. Адже за першим вересневим зверненням про незаконну вирубку лісу (де фігурували вантажівки Павленка) відкриття справи довелось вибивати через суд.

Аж 8 листопада слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області зобов’язав слідчих відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення. Мова у рішенні суду йде якраз про факт можливої незаконної порубки дерев на території Кичкирівського старостинського округу за зверненням мешканців 30 вересня. В результаті 13 листопада слідчі відкрили КП №12024060450000259.

Як згодом з’ясувало видання Hubs, місцевою поліцією було відкрито два кримінальних провадження: вже згадане та ще одне за №12024060450000231 (від 3 жовтня 2024 р.). Обидві справи стосуються статті 246 КК: Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

У листопаді прокурор Радомишльського райвідділу об’єднав їх в одне провадження – №12024060450000231. Тим часом справа набувала розголосу. У січні активісти повідомили у Facebook ще про декілька незаконних вирубок дерев у Радомишльській громаді. Ділки продовжували знищувати ліс на комунальних землях, ані правоохоронці, ані керівництво Радомишльської міськради ніяк ці оборудки не зупиняли.

Цілком ймовірно, що саме через таку бездіяльність (свідому чи ні належить розібратись слідству) Офіс Генеральної прокуратури 24 січня 2025 р. доручили вести розслідування у цій справі слідчим Головного слідчого управління Нацполу (див. нижче документ).

Інші деталі справи в поліції та прокуратурі журналістам не повідомили, посилаючись на таємницю слідства.

Схеми вивозу лісу з території Радомишльської громади

Чому ж у мешканців з’явились підозри, що вирубка лісу була незаконною? За їх даними, біля села Кичкирі самосійний ліс знищувати на землях, які знаходяться у комунальній власності. Це так звані землі сільськогосподарського призначення. Їх ще у 2022 році передали в оренду ФОП Лозовський Юрій Анатолійович.

В день повномасштабного вторгнення росіян в Україну, 24 лютого 2022 року, у Радомишльською міськради не знайшлось більш важливих справ, ніж провести засідання, на якому дозволити Юрію Лозовському взяти в оренду 28 земельних ділянок під агровиробництво площею 106,8 га в Кичкирівському старостинському окрузі. А вже 1 березня голова Володимир Тетерський підписав з цим ФОП відповідний договір терміном на 7 років.

Здавалось би бери землю, вирощуй зерно чи овочі, продавай, плати податки. Але вочевидь ці землі передавались зовсім не з метою розвитку сільського господарства в регіоні. Для того, щоб було розуміння у чому полягає витонченість цієї схеми, треба пояснити деякі законодавчі нюанси.

У червні 2022 року Верховна Рада прийняла закон (відомий як законопроєкт №5650) про можливості збереження лісів. Ним були внесені зміни в Земельний та Лісовий кодекси. Зокрема, громадам спростили можливість переведення так званих самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення в лісові господарства. Самосійні ліси (або як в законі – самозалісені землі) – це ділянки, на яких ліси виросли природнім шляхом. Іншими словами люди чи підприємства там спеціально не садили дерева.

Таких земель в Україні накопчилось від 300 тис. до 500 тис. га. Проблема виникла з різних причин. Але тут не про це. Теоретично на таких землях можна або корчувати ліси під агровиробництво, або переводити їх в лісовий фонд (останнє було зробити досить складно). На практиці місцеве керівництво віддає ці насадження афільованим фірмам, які безконтрольно вирізають деревину під різні бізнес-цілі без будь-яких податкових й інших зобов’язань.

Тому у 2022 парламент спростив муніципалітетам можливість узаконення таких земель під лісогосподарську діяльність. Метою було як зберегти довкілля (зупинити неконтрольовану вирубку дерев), так і дати можливість громадам офіційно додатково заробляти кошти в місцевий бюджет на продажі деревини. Але це записано як право громад, а не їх обов’язок.

Зрозуміло, що тим, хто звик заробляти на нелегальних схемах досить легкі кошти немає ніякого сенсу скористатись новими можливостями, наданими законом. Навіщо офіційно створювати комунальні лісогосподарські підприємства, платити земельні податки, ренту, вести облік деревини, платити всі інші загальні податки, тощо? Якщо можна як і раніше вирубати необлікований ліс і мати надприбуток. Адже собівартість такої схеми мінімальна (витрати на перевезення, оплата праці, і та мабуть в «темну»).

Повертаємось до прикладу з нашим ФОП Лозовський. Таку нелегальну схему схоже розвинули і в Радомишльській міськраді за керівництва Володимира Тетерського, давнього поплічника Анатолія Павленка. Сам же Юрій Лозовський може бути просто класичним «фунтом-прокладкою». Ось тому опосередковані докази (зібрати прямі для суду – задача слідства).

Акт №1. У лютому-березні 2022 року ФОП Юрій Лозовський отримує від Радомишльської міськради 106,8 га сільгоспземель, які вважаються не витребуваними. Орендна плата в рік складає 12% від нормативної грошової оцінки. Це десь 2,57 тис. грн. за 1 га, або біля 270 тис. грн. за всю орендовану площу. Для порівняння – на відкритих аукціонах «Prozorro.Продажі» ціни на оренду комунальних земель сільськогосподарського призначення сягнули 9,5 тис. грн за 1 га.

Якби орендар дійсно там вирощував агропродукцію, на цю розбіжність можна було б закрити очі. Адже йдеться про продовольчу безпеку та розвиток регіону. Але схоже, що оренда цих ділянок з самого початку задумувалась просто з метою їх використання для вирубки самосійних лісів.

Акт №2. Ось цьому підтвердження. Раптом аж у 2023 році ФОП Лозовський звертається до міськради з клопотанням дозволити провести розліснення орендованих ділянок. Іншими словами – отримати карт-бланш на вирубку лісів начебто з метою приведення «у відповідність для використання за цільовим призначенням земельних ділянок». Тобто для ведення сільського господарства.

Виконком міськради, а саме одноосібно голова міськради Тетерський, надає такий дозвіл 7 липня 2023 року. У рішенні він посилається на акт обстеження земельних ділянок, в якому і визнається, що на вказаній території росте ліс. Вся відповідальність за росзліснення покладається на Юрія Лозовського. Як кажуть «рубай – не хочу».

А тепер увага. В договорі оренди між Тетерським та Лозовським від 1 березня 2022 року вказано, що на земельній ділянці, яка передається в оренду відсутні недоліки, що можуть перешкоджати їх ефективному використанню. Тобто у 2022 році вони начебто було придатні вирощувати агропродукції, а вже через рік виявилось, що там є ліс?

Журналісти звернулись з питаннями до міськради – надати копії актів обстежень та прийому-передачі цих земель Лоховському у 2022 році. Якщо у договорі оренди вказано що «перешкоди відсутні», то повинен бути документ, який це підтверджує.

І тут починається саме дивне. На запит Hubs в Радомишльській міськраді відповіли, що «в рамках договору від 01.03.2022 року… посадовими особами виконавчих органів Радомишльської міської ради не складались акти обстеження та акти прийому-передачі земельних ділянок…».

Тут два варіанти. І обидва погані для Тетерського. Або ж, як пишеться у відповіді, виконком допустив кричущу недбалість, і цим наніс ущерб громаді – навіть не перевірив ділянки, які передавав в оренду Або ж журналістам елементарно збрехали і не надали ключовий документ, який підтверджує, що в міськраді спеціально «закрили очі» на те, що на землях є самосійний ліс.

Справа виглядає так, що Тетерський для видимості організував оренду земель з самосійним лісом, а потім через розсліснення дозволив їх вирубку, начебто для можливості ведення сільського господарства. У такому разі не треба обліковувати дерева та платити за це податки.

Більше того, журналісти запитали міськраду чи відомо там про незаконні вирубки дерев у громаді, чи звертається сама влада (а не активісти) за допомогою до Нацполіції та як взагалі йде облік земель під самосійними лісами? У відповідь отримали лише відписку (див. вище документ).

Але як бачимо з відповіді Нацполіції у Житомирській обл.: «Радомишльська міська рада із зверненнями щодо незаконної порубки самосійних лісів на землях Ставецького, Кичкирівського старостинського округу до відділення поліції… не зверталась».

Бо хто ж буде пилити гілку, на якій сидить? На прикладі тільки ФОПу Лозовський можна легко порахувати гешефт ділків. Наразі середній запас деревини на 1 га покритої лісом площі України оцінюється в біля 150 куб. м. Сосновий нерубаний ліс під дрова, якщо купувати в лісництві, коштує десь 700 грн за 1 куб. м. Результат наступний: 106,8 га х 150 куб. м х 700 грн. за 1 куб. м = 11,2 млн грн.

Акт №3. На землях продовжується вирубка самосійних лісів на користь підконтрольних Анатолію Павленку фірм, що зафіксували активісти і як результат було відкрите кримінальне провадження. А за доступ до деревини на ринкову суму 11,2 млн грн. учасники схеми в рік платять громаді всього 270 тис грн.

Наголошуємо, щодо вирубки лісів ми описали лиш одну з можливих схем, в яких повинні розібратись слідчі (якщо вони будуть працювати не для галочки або за класичною українською традицією не «виявлять складу злочину»).

Справа у тому, що фірми підконтрольні сім’ї Павленка (власниця або співвласниця його дружина) монопольно і багато років постачають теплову енергію (опалення та гаряча вода) комунальним освітнім та медичним закладам. А тут мова вже йде про контракти на сотні мільйонів гривень.

Так от не виключено, що цим фірмам протягом десятиліття дрова з самосійних лісів громади постачались по схожим нелегальним схемам. А їх заготівля ділкам, як бачите на прикладі з ФОП Лозовський, обходилась майже за безцінь.

Друга ланка ланцюга – енергетична мафія

У квітні 2025 року поліція відкрила ще одне кримінальне провадження. Вже за фактом зловживань при постачанні тепла комунальним закладам громади фірмами сім’ї Павленків.

Якщо проаналізувати всі дані, можлива схема отримання надприбутків житомирським депутатом виглядає так:

1) практично безкоштовна вирубка самосійного лісу громади;

2) доставка їх на фактично «привласнені» котельні комунальних освітніх та медичних закладів;

3) надання за рахунок монопольного становища послуг з постачання теплової енергії комунальним закладам на десятки мільйонів гривень при мінімальних виробничих витратах.

Зокрема, 9 квітня на сторінці однієї з радомишльських груп у Facebook, виклали інформацію про подачу заяви у місцеве відділення поліції щодо вчинення злочину депутатом Анатолієм Павленком та його дружиною Оксаною Павленко.

Згідно даних в заяві, група осіб, до якої, крім Павленків, входять посадові особи Радомишльської міськради та комунальних закладів, через п’ять фірм ще з 2015 року: «розробили та реалізовували злочинну схему по нанесенню збитків місцевій громаді і державі, та отриманні додаткової винагороди у вигляді ухилення від сплати коштів за використання приміщень та земельних ділянок комунальної власності, а також незаконній вирізці самосійних лісів (використовують для опалення котелень, отримуючи надприбутки)».

Мова йде про фірми: ТОВ «Тепломакс 2023», ТОВ «Енергоальтернатива плюс», ТОВ «Енергоальтернатива плюс 2023», ТОВ «Енергодар плюс», ТОВ «Енергопас». У всіх у них Оксана Павленко є власницею або співвласницею.

Сама рання з них – «Енергоальтернатива плюс» – була заснована ще у 2014 році. До 2018 року директором в ній значився Анатолій Павленко. В інших особисто не світився. Видно вийшов і з керівництва «Енергоальтернатива плюс», щоб не так очевидно виглядала схема з постачання деревини з самосійних лісів самому собі. Відтоді за наявними документами і починається «славетний» шлях оббирання депутатом освітніх закладів.

Засновувались фірми у різний період. Що не заважало їм одразу отримувати мільйонні підряди на постачання тепла комунальним закладам без реальних конкурсів. Схема загалом виглядає так.

Якщо порахувати дані Opendata, за 2021-2025 роки ці 5 фірм отримали замовлень від комунальних підприємств на постачання тепла на загальну суму 108,2 млн грн. Це, наголошуємо, мінімум тільки за 4 роки, без врахування попередніх років.

Всього за цей період ними було взято участь у 68 тендерах (в одного учасника). Замовниками виступили 17 освітніх та медичних закладів. Основні з них це: Радомишльський опорний ліцей №2, Центр позашкільної освіти (колишня Радомишльська ЗОШ №5), Радомишльський ліцей №3, КНП Радомишльська лікарня та Радомишльський ліцей №1.

Принципова схема отримання контрактів та нанесення ущербу громаді виглядає наступним чином.

Фірма Павленків попередньо укладає договір на оренду котельні комунального закладу. Вірніше на її невелику частину. Чому невелику? Логіка клептомана. Чим менше заплатиш за оренду – тим менше витрат, і більший прибуток.

Відтак компанія стає природним монополістом. І комунальний заклад має право заключати з ним контракт на поставку тепла без проведення відкритих конкурсних торгів. Фактично в одного учасника.

Як вже було сказано договір оренди укладається лише на невелику частину котельні. Як правило це біля сміхотворних 20 кв. м. На сайті «Прозорро» можна знайти безліч прикладів таких схем та договорів. Ось лиш декілька документів.

Обґрунтування купівлі послуги теплової енергії без проведення відкритих торгів

Договори з «Енергодар плюс» на оренду 20 кв. м котельні

Як бачимо місячна вартість оренди, наприклад, для «Енергодар плюс» складає в різний період всього 120-220 грн на місяць. Більше того, на таких пільгових умовах право оренди від комунальних підприємств моментально отримували і ті фірми Павленків, які були засновані лише у 2023 році. На початку року фірму тільки засновали, а вже через декілька місяців вона мала і оренду, і контракт на постачання теплової енергії.

Також видно, що документи, у тому числі, підписував і Тетерський. Так що керівник громади не зможе у майбутньому спихнути все на виконавців.

Як розрахував заявник скарги в поліцію, мінімальні збитки громаді від цієї оборудки становлять 7 млн грн тільки в питанні оренди. Справа у тому, що вартість оренди міськрада визначає як 15% від так званої незалежної оцінки вартості котельні. Як правило це близько 10 тис грн, звідки й береться фінальна місячна плата в 120-130 грн. на місяць (розрахунок приблизний, але порядок відповідає реальним договорам).

Але згідно заяві в поліцію, комерційна оцінка вартості такої типової котельні складає біля 1 млн грн. Таким чином при 15% сума оренди на місяць складе вже 12,5 тис грн. Якщо перемножити цю суму на 10 років існування схеми та 5 комунальних закладів, які ми назвали вище, вийде більше 7 млн грн.

Це дуже умовні цифри. Адже і об’єктів, на яких працюють фірми Павленків більше, і постачали тепло вони їм у різні періоди. А головне треба враховувати ще два фактори.

Перший – фірми Павленків безкоштовно складують дерево на території комунальних закладів біля котелень. Вони займають більше однієї сотки площі. За них теж повинна сплачуватись орендна плата.

Фірми Павленків складують дрова, які безкоштовно вирізаються в самосійних лісах громади, біля котелень комунальних закладів

Другий фактор – в структурі собівартості постачання теплової енергії вартість дров як палива складає 50-70%. Тобто, норми прибутку фірм по описаній схемі при мінімальних витратах на оренду котелень та вирубці дерев де-факто можуть складати щонайменше 70% (звісно є витрати на персонал, доставку дерева, інші операційні витрати). Інше питання як по бухгалтерії ці фірми проводять свої витрати.

21 квітня, знову не без втручання слідчого судді (рішення див. тут), радомишльська поліція все ж відкрила кримінальне провадження по факту заяви щодо схем з постачанням тепла через котельні.

Але мало надії на те, що на місцевому рівні буде проведено об’єктивне розслідування. У даному випадку не виключено, що через Тетерського справа може суттєво гальмуватись.

У 2020 році по фірмі «Енергоальтернатива плюс» вже відкривалась кримінальна справа №12020060280000219 (ст. 191. КК «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Як йдеться в матеріалах судової справи, слідчі через Prozzorro установили, що посадові особи «Енергоальтернатива плюс» вступили у злочинну змову із посадовими особами, у тому числі Радомишльської міської ради та Радомишльської центральної районної лікарні. Внаслідок чого отримали переваги при наданні послуг з теплопостачання по завищеним цінам, які «за допомогою підроблених документів виконують не в повному обсязі».

Але про передачу даної справи в суд інформації ніде немає.

Тандем Павленко та Тетерський

Анатолій Павленко та Володимир Тетерський вочевидь давні і дуже близькі товариші. Їх як мінімум поєднує спільна політична діяльність в рамках партії БПП – «Європейська солідарність».

Володимир Тетерський у 2014-2015 роках дивом уникнув люстрації. Він у 2007-2014 роках був начальником Радомишльського РВ УМВС України в Житомирській обл. Ця посада попадає під дію згідно закону «Про очищення влади» про заборону займати державницькі посади.

Тим не менше, у 2015 році тодішній президент Петро Порошенко призначив Тетерського головою Радомишльської райдержадміністрації. На цій посаді він прослужив до 2017 року.

Володимир Тетерський, нині голова Радомишльської громади

І це не дивлячись на те, що у вересні 2014 року тодішній заступник міністра МВС Сергій Чеботар назвав Тетерського серед тих, кого потрібно звільнити з посади начальника місцевої міліції.

Подейкують, що уникнути покарання Тетерському допоміг саме Павленко, який вже був членом партії БПП. Так це чи ні, повинно довести Національне агентство з запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро.

Сам Тетерський чомусь уникає в біографії згадки про свою колишню (а можу діючу) партійну приналежність до БПП – Євросолідарності. А на голову міськради він завжди балотувався як самовисуванець.

Проте Тетерський неодноразово разом з Павленком брав участь у спільних заходах партії. А в 2015 році разом з Павленком (перший кандидат) виступав від БПП закріпленим кандидатом на чергових місцевих виборах в депутати до Радомишльської районної ради.

Згідно майновій декларації за 2024 рік, Володимир Тетерський не має великих принаймні офіційних статків. Але у власності чи в оренді його сім’ї (разом з дружиною) перебуває понад 60 соток землі.

Більш цікава декларація депутата Житомирської облради Анатолія Павленка за 2024 рік. Його сім’я володіє чотирма автівками (Lexus, Nissan, Land Cruiser). До речі у цій новій декларації згаданих вантажівки DAF та причепа вже немає. Має купу нерухомості (квартири, будинки, земельні ділянки). Чомусь фірми, якими володіють Анатолій та Оксана Павленко, відображені в декларації не всі (що вже є порушенням та приводом для перевірки НАЗК).

Їх спільні статки у готівкових коштах складають біля 4 млн грн, 202 тис EUR та $300 тис. На банківських рахунках – 94 тис. грн., 70 тис. EUR, $9,6 тис. Що сумарно сягає майже 30 млн грн.

Вони є підприємцями, і звісно заробіток грошей сам пособі не є злочином. Але Нацполіції, НАЗК та НАБУ схоже є резон ретельніше дослідити походження цих коштів у прив’язці до описаних сумнівних схем заробітку подружжя на майні Радомишльської громади.

Тим більше, що у містян є багато й інших питань до тандему Павленко-Тетерський. У грудні 2024 року міськрада прийняла рішення про передачу землі під торговим центром в оренду фірмі підконтрольній Оксані Павленко. Земля під ним належить Радомишльській районній спілці споживчих товариств. За даними мешканців, через це буде неможливим виконання рішення судів, які виграла Райспоживспілка щодо мільйонних боргів по оплаті земельного податку.

А на одній із сесій міськради узаконювали стихійне будівництво у міському парку, до якого начебто теж має відношення Анатолій Павленко.

Одним словом він вже давно набув ореолу місцевого «князька», який вирішує кому, де та який бізнес можна вести. Посеред житлових кварталів міста розташовані екологічно шкідливі виробництва пелет та підприємства з послуг нанесення на метал порошкових фарб. Смог та залишки шкідливих речовин у повітрі безконтрольно забруднюють повітря. Мешканці жаліються владі з метою перенесення шкідливих підприємств подалі від житлових забудов, але отримують негативні відповіді. За їх інформацією, схеми діяльності такого бізнесу покриваються саме через описані вище зв’язки.

Тому правоохоронцям та антикорупційним органам можливо треба ретельніше дослідити діяльність житомирського депутата в Радомишльській громаді. Чи не перетворив він її у власне князівство?