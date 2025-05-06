Консул Румунії в Харкові Микола Удянський тісно пов’язаний з ОЗУ «Залютинські» Леоніда Мітрова — розслідування BlackBox OSINT

Почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський (праворуч) в компанії з лідером злочинного угруповання «Залютинські» Леонідом Мітровим (ліворуч)

Призначений в березні 2023 року почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський тісно пов’язаний з членами організованого злочинного угруповання «Залютинські» та допомагав його лідеру Леоніду Мітрову переховуватись від правоохоронних органів в своєму будинку в Чорногорії. Про це йдеться в розслідуванні BlackBox OSINT про зв’язки консула Удянського з кримінальним світом.

Угруповання «Залютинські» входило в так звану банду Князя Вадима Казарцева, що займалась рейдерським захопленням підприємств, вимаганнями, розбоями та замовними вбивствами. Зокрема, це ОЗУ підозрювали у вбивстві бізнес-партнера мера Харкова Генадія Кернема Юрія Дімента та важливого свідка у справі про вбивство екс-депутата державної думи росії Дениса Вороненкова — Володимира Бороха.

Відомо, що в період 2017-2019 років Казарцев замовив низку вбивств представників конкуруючого угруповання, в скоєнні деяких з них підозрювали Леоніда Мітрова, який втік до Чорногорії, де переховувався у Миколи Удянського. Саме там його знайшли співробітники Інтерполу. Мітров був екстрадований в Україну, однак, за даними розслідувачів, криміналітет заплатив 400 тисяч доларів Генеральній прокуратурі України, аби звільнити Леоніда Мітрова.

Як повідомляють антикорупційні розслідування BlackBox OSINT, після цього лідер ОЗУ «Залютинські» Мітров неодноразово був помічений в складі гостей на святкуваннях дня народження майбутнього почесного консула Миколи Удянського — то в Харкові, то в Дубай. Однак, в 2021 році Мітрова знову оголосили у розшук по підозрі в організації розбойного нападу та вимагання 700 тисяч доларів з власника агрофірми. За даними розслідувачів, переховуватись йому знову допомагав Микола Удянський.

Почесний консул Румунії в Харкові, як йдеться в розслідуванні, також добре знайомий з одним із найвпливовіших українських «злодіїв у законі» в Україні Сергієм Лисенком, відомим як «Льора Сумський» і знаходиться в тісному зв’язку з іншими членами ОЗУ «Залютинські» — Дмитром Олександренком («Кабан»), Павлом Солоповим («Паша Америка»), Олександром Галкіним («Тюля»), який також певний час жив у Удянського в Чорногорії, та Дмитром Шаповаловим на прізвисько «Гулівер», якому Удянський допомагав уникнути кримінальної відповідальності за вимагання грошей з аграріїв.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Удянський перереєстрував своє ТОВ «Єдінаркойн» на Юрія Полтавського — засудженого за розбої, нанесення тілесних ушкоджень та наркоторгівлю ще одного члена бандитського угруповання Леоніда Мітрова. А тісний зв’язок консула Удянського з самим Мітровим, окрім іншого, документально підтверджується також тим, що дружна консула Яна Удянська видавала нотаріальну довіреність на користування автомобілем Toyota Land Cruiser 200 батькам кримінального авторитета — Валерію та Катерині Мітровим.

З ким з кримінального світу пов’язаний почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський. Інфографіка BlackBox OSINT

В червні 2021 року Удянський також був помічений в ресторані «Дубровський» у Харкові в компанії Олега Ширяєва, також відомого у кримінальному світі як «Ширкін». Ширяєв — друг колишнього народного депутата та російського колаборанта Іллі Ківи, член злочинного угруповання Князя, що займався рейдерством та сьогодні знаходиться в Харківському слідчому ізоляторі.

Як раніше вже повідомлялось, почесний консул Румунії в Харкові Микола Удянський до літа 2023 року мав чинний закордонний паспорт громадянина російїської федерації та знаходиться в дружніх відносинах з представниками оточення лідера чеченської республіки рамзана кадирова.