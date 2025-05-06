Міністерство аграрної політики створює Молодіжну раду

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує про створення Молодіжної ради, повідомляє пресслужба відомства.

«Це буде перша в історії Мінагрополітики Молодіжна рада. Молодь зможе долучитися до напрацювання державних політик, зокрема у сферах молодого фермерства, агродипломатії, цифровізації та агроосвіти. Також члени консультативно-дорадчого органу зможуть ініціювати та впроваджувати проєкти, пов’язані з аграрною сферою. Долучайтесь!» – наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Хто може податися?

Молодь від 14 до 35 років, що має рівень володіння англійською мовою не нижче B2.

Висока зацікавленість в аграрній сфері – обов’язкова умова.

Склад Ради буде сформований за результатами відповідного конкурсу. Всіх охочих взяти участь у конкурсі прохання заповнити форму за посиланням.

Відбір відбуватиметься у 3 етапи:

1 етап – відбір заявок за анкетами;

2 етап – співбесіда;

3 етап – формування ради, установчі збори, обрання голови та секретаріату.

Заявки приймаються до 15 травня 2025 року включно.

Кількість місць обмежена, планується відібрати 30 членів Молодіжної ради.