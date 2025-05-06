“Шлях” до офшорів – як зникнення бізнесмена Багрія вивело на слід впливової політичної павутини

Команда журналістів СтопКору провела масштабне розслідування, яке охоплює одразу кілька гучних напрямків: зникнення бізнесмена через псевдоволонтерську схему, спробу перехопити контроль над аграрним бізнесом після смерті народного депутата Валерія Давиденка, а також роль чинного нардепа Бориса Приходька й численних фігурантів, пов’язаних із судовими процесами, офшорами та мільйонними прибутками.

Все почалося з нібито рутинного виїзду за кордон. У квітні 2023 року через пункт пропуску “Грушів” до Польщі вирушають двоє чоловіків: син нардепа Даниїл Приходько та офшорний брокер Олексій Багрій. Офіційна мета — доставка гуманітарної допомоги. Але назад повертається лише один із них. Багрій — зникає. Як з’ясували журналісти, втеча була оформлена через ГО, пов’язану з помічницею депутата облради — соратника родини Приходьків. Це стало першим сигналом про більш складну історію. Детальніше —у нашому розслідуванні.

Олексій Багрій це фігурант аграрного конфлікту навколо компанії “Агродім”, якою володів покійний Валерій Давиденко. Після загадкової смерті нардепа почалась боротьба за активи. Серед структур, що претендували на бізнес, — офшорна компанія з ОАЕ, пов’язана саме з Багрієм. Родина Давиденка заявляла про тиск і рейдерські спроби. У матеріалах суду фігурує компанія з ОАЕ, яку пов’язують з Багрієм — вона з’являється у справі щодо боргів “Агродіму” та може вказувати на спробу втручання в структуру власності бізнесу.

Але на цьому ниточка не обривається. Журналісти СтопКору встановили, що у структурі, яка оформляла виїзд Багрія з країни, працює ціла система: ГО зареєстрована у приміщенні районного суду, очолює її помічниця соратника Приходька, а сам волонтерський транспорт оформлений на матір офшорника.

Ще глибше копнувши, журналісти вийшли на іншу площину — фінансові зв’язки, бізнес родини Приходька та історію ще одного рейдерського скандалу. Декларації нардепа свідчать про мільйонні прибутки, десятки земельних ділянок на його синів, офшори та фірми, які виводять кошти з країни. І все це — без жодних реальних кримінальних наслідків, попри роки розслідувань.

Система, яку нам вдалося дослідити, — це приклад того, як тіньові зв’язки, суди, політичний вплив і імовірно фіктивне волонтерство переплітаються у єдину мережу. Центр цієї мережі — народний депутат Борис Приходько, а поруч із ним — його діти, офшорники, чиновники та бізнес-партнери.

Журналісти СтопКору продовжують збирати свідчення, документи та звернення. Адже головне питання залишається відкритим: коли тіньова діяльність отримає реальну правову оцінку?

Нагадаємо, “волонтерська” втеча, офшори і рейдерські війни: що пов’язує нардепа Приходька і бізнесмена Багрія?і