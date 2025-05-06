Шмигаль розповів про надходження до бюджету України у квітні – LB.ua

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У квітні до загального фонду державного бюджету України надійшло майже 275 млрд грн. Загалом із початку року бюджет отримав понад 856 млрд грн.

Про це на засіданні уряду 6 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це кошти від податків, зборів, акцизів та мит», — уточнив глава уряду.

За словами Шмигаля, кожна гривня, зібрана всередині держави, спрямовується на потреби оборони: зарплати військовим, закупівлю зброї, амуніції, ліків та харчування.

Він також зазначив, що бюджетний дефіцит покривають за допомогою партнерів і внутрішніх запозичень.

«Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік — понад 39 млрд доларів — цілком забезпечена», — додав прем’єр-міністр.



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