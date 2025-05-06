Шмигаль: Україна прагне стати повноправним членом ОЕСР

Україна прагне стати повноправним членом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), і вже сьогодні уряд, за підтримки партнерів, будує сучасну ефективну державу, втілюючи необхідні реформи.

На цьому наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час презентації ОЕСР Економічного огляду України та Огляду з питань доброчесності та протидії корупції в Україні, повідомляє урядовий портал.

В обговоренні взяли участь генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, урядовці, парламентарі та представники Офісу президента.

Денис Шмигаль підкреслив, що зазначені документи стануть дорожньою картою для уряду, приватного і громадського сектору, а також для партнерів нашої держави.

«Економічний огляд фіксує поточний стан української економіки, виклики, з якими ми зіштовхуємося щодня, дає конкретні пропозиції для відбудови. Також знаковим для нас є Огляд з питань доброчесності. Адже економічне відновлення, зростання та процвітання можливі лише за умови ефективної роботи інституцій та викорінення корупції», – зазначив прем’єр-міністр.

За його словами, для досягнення цих цілей уряд зосереджується на роботі в п’яти ключових напрямках.

Зокрема, антикорупційна інфраструктура та діджиталізація і дерегуляція.

«Економічний та антикорупційний ефект цифровізації з початку повномасштабної війни вже склав понад 66 млрд грн. Відбувається масштабна дерегуляція. За весь час роботи уряду ми скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів у різних сферах. Ще частина процедур спрощена або цифровізована», – зазначив Денис Шмигаль.

Третій аспект антикорупційної політики – це приватизація та корпоратизація. Як підкреслив Глава Уряду, у планах на 2025 рік вдосконалення законодавства, процедур та формування наглядових рад.

Прозорість державних закупівель – ще один напрям, над яким працює уряд. Прем’єр-міністр повідомив, що за рік сума укладених угод через систему електронних публічних закупівель Prozorro зросла майже в 5 разів, а обсяг конкурентних закупівель збільшився на 30%. В цілому за чотири роки Prozorro заощадила державному бюджету 11,4 млрд грн.

П’ятим пріоритетом є ефективна відбудова, що вже здійснюється за прозорими та послідовними механізмами.

Денис Шмигаль зазначив, що відновлення України є глобальним викликом, який потребує спільних зусиль. Він висловив сподівання, що ОЕСР допомагатиме Україні у подоланні наслідків цієї руйнівної війни.

«Наша ключова мета – набути повноправного членства в ОЕСР. Доєднатися до клубу розвинених держав, які формують понад 60% світового ВВП, продемонструвати, що в Україну можна й потрібно інвестувати», – наголосив глава уряду.

Своєю чергою генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман відзначив стійкість та рішучість українського уряду працювати в складних обставинах. Він також висловив впевненість, що Україна, продовжуючи реформи, впроваджуючи найкращі міжнародні практики та посилюючи економічну стійкість, зможе забезпечити стабільний та процвітаючий розвиток.

Зазначимо, Організація економічного співробітництва та розвитку об’єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку і розглядаються як розвинені.