Угода про надра: комітет Ради схвалив до голосування у парламенті – LB.ua

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ВР 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною та США.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, у текст рішення внесли пропозицію про те що будь-які додаткові домовленості про створення фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді і що ця угода діє на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Далі ратифікація у залі 8 травня», – додав Железняк.

Народна депутатка Ірина Геращенко зауважила, що комітет проігнорував пропозиції представників опозиційних фракцій, зокрема, «Євросолідарності» і «Батьківщини про те, що станом на момент ратифікації Рада не отримала текст Угоди про обмежене партнерство та інші застереження, які пропонували зафіксувати в преамбулі документа.

Днями голова голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко пояснив, що угода між Україною і США, яка підлягає ратифікації Радою, міститься лише в одному 12-сторінковому документі.

«Свою згоду на обовʼязковість Верховна Рада дає лише цьому договору, лише цьому документу. Саме цей договір, згідно зі статтею 9 Конституції України, стане «частиною національного законодавства України», – написав голова комітету на своїй фейсбук-сторінці.

Мережко додав, що щодо «технічних договорів», то їх статус ще не є зрозумілим, тобто «чи є вони (або чи взагалі будуть?) міжурядовими договорами і чи підлягатимуть вони взагалі ратифікації».

«Головне полягає в тому, що оскільки ці угоди не є частиною Угоди про надра, то вони мають окремий статус, повинні розглядатися окремо, без якоїсь привʼязки до Угоди про надра. І, відповідно, Верховна Рада може виразити свою згоду на обовʼязковість шляхом ратифікації лише стосовно Угоди про надра, а не по відношенню до якихось інших угод», – додав Мережко.