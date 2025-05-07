Болгарський аналітик – Єрмак готує “чорний піар” проти військових лідерів напередодні виборів

Болгарський військовий аналітик Димитров поділився ексклюзивною інформацією про те, що команда на чолі з Андрієм Єрмаком розгортає масштабну кампанію з дискредитації військових лідерів в рамках підготовки до майбутніх виборів.

За інформацією джерел болгарського експерта, команда Зеленського стикнулася з так званою “стелею рейтингу”, коли попри високий позитивний показник, спостерігається також значний антирейтинг. Це створює серйозні перешкоди для перемоги на майбутніх виборах, особливо з огляду на ймовірне невдоволення умовами можливого “мирного” врегулювання.

“В оточенні президента чудово розуміють, що армія залишається інституцією з найвищим рівнем довіри в Україні. Саме тому головною мішенню для атак стануть популярні військові командири та керівники силових відомств”, – зазначає Димитров.

За його даними, під удар потраплять зокрема Михайло Драпатий, Сергій Наєв, Максим Марченко, а також керівники спецслужб Василь Малюк та Кирило Буданов. Не оминуть увагою й екс-головнокомандувача Валерія Залужного.

Як стверджує аналітик, на Банковій уже працює група спеціалістів з піару та юристів, які готують матеріали для відкриття кримінальних проваджень проти потенційних конкурентів на основі сфальсифікованих доказів. До операції нібито планують залучити великі телеканали, інтернет-видання та впливові телеграм-канали.

Болгарський експерт вважає, що активізація передвиборчих процесів у команді президента може свідчити про впевненість Банкової у перемир’ї, яке настане “вже найближчим часом”.

#україна #димитров #оп #політика #єрмак #буданов #малюк #драпатий #офіспрезидента