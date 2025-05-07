GE Vernova і «Запоріжжяобленерго» уклали угоду на 2 мобільні підстанції – LB.ua

Французька компанія GE Vernova та ПАТ «Запоріжжяобленерго» уклали контракт на виробництво і постачання двох мобільних підстанцій загальною вартістю 13 млн євро.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Проєкт спрямований на зміцнення енергетичної стійкості регіону та швидке реагування на наслідки війни.

Цей контракт став 19 і останнім у межах міжурядової грантової угоди між Україною та Францією на 200 млн євро, підписаної у червні минулого року.

Перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко повіомила, що вже влітку очікується надходження перших 10 із 40 роботизованих машин від Shark Robotics для гасіння пожеж і захисту інфраструктури.

Франція фінансує проєкти та залучає до їх реалізації провідні компанії, зокрема GE Vernova, Shark Robotics, Schiller Medical, Dessintey та DMS Imaging.

Грантова угода передбачає до 50% закупівель українських товарів і послуг, що має стимулювати національну економіку.