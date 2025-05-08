Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти – новини LB

Агенція Reuters стверджує, що Національний банк України розмірковує над потенційною відмовою від прив’язки валютних процесів до долара США і зміни референсної валюти на євро.

Високу ймовірність подібного “переходу” підтвердив журналістам очільник НБУ Андрій Пишний. За його словами, на це рішення впливають “майбутній вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні наших оборонних здатностей, висока волатильність на глобальному ринку, ймовірність фрагментації світової торгівлі”.

Пишний визнає, що зміна референсної валюти потребуватиме “складної та високоякісної підготовки”.

Долар упродовж років був домінантною резервною валютою у світі, проте тарифна політика Дональда Трампа поставила під сумнів цю роль. Молдова, яка, як і Україна, наразі в очікуванні реального початку переговорів про вступ до ЄС, з 2 січня 2025 року офіційно відмовилась від прив’язки фіскальних процесів до долара, обравши замість цього євро.