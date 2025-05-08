Шмигаль зустрівся із єврокомісаром з питань оборони – новини на LB.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубіліусом, під час якої сторони обговорили оборонну та технологічну співпрацю України та ЄС.

За словами Шмигаля, наша держава вітає перші конкретні кроки у впровадженні плану ReArm Europe та представлену Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони. “Ці документи відкривають нові можливості для інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу до європейського”, – зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр також висловив сподівання на швидке ухвалення ініціативи SAFE («Безпека та дії для Європи»), до якої Україна прагне долучитися разом з європейськими компаніями.

Під час зустрічі обговорили нарощення оборонної спроможності України, розвиток ОПК та надання військової підтримки з боку ЄС. Окрему увагу приділили питанню конфіскації заморожених російських активів.

“Обговорили конкретні кроки, як змусити Росію платити”, – додав Шмигаль.