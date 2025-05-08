Україна до кінця року планує схвалити закони для інтеграції до енергоринків ЄС

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Міністр енергетики Герман Галущенко розраховує, що до кінця року будуть схвалені закони, необхідні для інтеграції до енергоринків ЄС. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

«Наразі ми посилено працюємо над інтеграцією ринків. Процес підготовки відповідного законодавства – досить складний і потребує часу. Але ми плануємо ухвалити необхідний пакет уже цього року. Наступний рік має стати перехідним періодом, а повноцінне впровадження розпочнеться вже з 2027 року», – зазначив Герман Галущенко на зустрічі з директором Агентства ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) Крістіаном Зінглерсеном.

Сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці у контексті процесу євроінтеграції України, зокрема інтеграції до енергетичних ринків ЄС, що є важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки та стабільності держави.

Важливою складовою процесу євроінтеграції є активізація співпраці між національним регулятором України (НКРЕКП) та Агентством ЄС з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER), насамперед у процесі впровадження стандартів і правил Європейського Союзу щодо прозорості та запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках.

Під час зустрічі також обговорили можливості поглиблення взаємодії шляхом обміну досвідом, надання експертної та технічної підтримки, зокрема з питань підготовки нормативної бази та гармонізації українського законодавства з правилами та регламентами, що регулюють функціонування європейських ринків.



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