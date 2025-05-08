Україна отримала черговий транш у 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA (European Reconstruction Assistance), повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави”, – написав прем’єр.

Він зазначив, що цей транш – частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю.

“Вдячні ЄС та партнерам з G7 за дієвий механізм. Очікуємо на наступний крок – повної конфіскації активів і посилення санкцій у відповідь на звірства росії”, – написав Шмигаль.

Зазначимо, що програма ERA передбачає до 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС на період 2024–2027 років. Частина фінансування надходить із прибутків, отриманих від заморожених російських активів у ЄС.