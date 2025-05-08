Україна розраховує на внески США в спільний інвестфонд вже цього року

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Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що США розглядають можливість формування своєї частки в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови, який планується запустити протягом тижнів, як шляхом грошових внесків, так і шляхом врахування вартості поставленої Україні військової допомоги, передає Інтерфакс-Україна.

“Обидва механізми розглядаються – коштами та військовою допомогою. Розраховуємо, що обидва механізми запрацюють цього року“, – сказав Соболєв на пресконференції в Києві у четвер.

Соболєв підтвердив, що на першому етапі роботи Фонду розрахунок переважно на внески американської сторони, бо за спільними з Мінфіном розрахунками, якби такий Фонд був створений 2019 року, то до сьогоднішнього моменту реальні внески в нього з українського боку за рахунок надходження 50% доходів від нових та “сплячих” ліцензій, а також 50% ренти від них склали би лише близько 3 млрд грн.

Водночас заступник міністра економіки – торговий представник Тарас Качка уточнив, що угода з американськими партнерами побудована таким чином, що в якості першого внеску української сторони зараховується майбутній грошовий потік від України у вигляді 50% доходів від ліцензій та ренти.

Зі свого боку, перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови у разі ратифікації Верховною Радою у четвер відповідної міжурядової угоди, на яку розраховують в Кабінеті міністрів, запрацює протягом тижнів. 

Сподіваємося, що Фонд повноцінно запрацює протягом кількох тижнів“, – сказала вона на пресконференції.

За її словами, для запуску фонду потрібно допрацювати на технічному рівні щонайменше дві угоди, “які вже не будуть потребувати ані підпису з боку представників уряду, ані ратифікації Верховній Раді”.

“Тому нам дуже важливо, щоб сьогодні парламентарі підтримали цю угоду, щоб ми змогли працювати вже безпосередньо над запуском самого фонду”, – підкреслила перша віцепрем’єр.

Як пояснив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, внесе Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).



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