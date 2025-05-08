Українські дрони посадили росіян на “дієту”: в аеропортах РФ третя доба істерик через голод і відсутність вильоту (Фото)

В російських аеропортах спостерігається значний хаос та багатогодинні затримки рейсів, спричинені атаками українських безпілотників. Тисячі пасажирів по всій країні змушені очікувати на виліт, деякі вже понад добу, стикаючись із невизначеністю та відсутністю належної підтримки від авіакомпаній.

Про це повідомляє Zrada.Live з посиланням на російські ЗМІ, зазначаючи, що відновлення нормального графіку польотів досі не відбулося після того, як 7 травня російська влада оголосила про “45-годинну атаку дронів”, що призвело до введення плану “Килим” в аеропортах.

Ситуація в аеропортах досягла критичної точки. Зокрема, пасажири рейсу Москва – Чита “Уральських авіаліній” провели дві ночі в аеропорту Домодєдово, а рейс тієї ж компанії до Стамбула затримується вже понад добу. Деякі пасажири очікували на свій виліт понад 33 години.

Масштабні затримки та скасування рейсів зафіксовано у найбільших аеропортах. У Шереметьєво скасовано 10 рейсів, у Внуково затримано 12. Проблеми торкнулися як внутрішніх рейсів по Росії, так і міжнародних напрямків до Білорусі, ОАЕ, Узбекистану, Єгипту та Туреччини, куди скасували 12 вильотів.

Очевидці описують справжній колапс: діти сплять на підлозі в аеропортах, батьки скаржаться на брак інформації, відсутність наданих готелів та їжі. Нервова напруга зростає, пасажири плачуть та конфліктують з представниками авіакомпаній.

Особливо складною виявилася ситуація для пасажирів рейсу Москва – Саратов авіакомпанії “Победа” у Внуково. Вони мали вилетіти ще 6 травня, понад добу чекали вильоту, а після посадки в автобус до літака їх розвернули назад. До того ж, їм довелося вистояти величезну чергу для переоформлення квитків, але й 7 травня вилетіти не вдалося.

Пасажири повідомляють, що представники авіакомпаній часто лише розводять руками. Деякі перевізники не надали навіть базових зручностей, таких як їжа чи вода. Інші видали ваучери на харчування, але в аеропортових кафе швидко закінчилися продукти.