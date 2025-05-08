Зеленський розхвалив економічну угоду зі США – новини на LB.ua

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Володимир Зеленський прокоментував ухвалення угоди про партнерство між Україною і США.

За словами глави держави, він розраховує, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в його Офіс. «Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду», – додав Зеленський.

Президент заявив, що «такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було». 

«Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття. Зараз це сильна основа для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть – можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у наших країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток», – зазначив Зеленський.



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