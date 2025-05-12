ДПСУ: рух вантажівок через “Ягодин-Дорогуськ” призупинено – новини LB.ua

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Рух вантажівок через пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” обмежено через акцію протесту польських перевізників.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України (ДПСУ).

“З 16-ї години (за київським часом) польські перевізники розпочали акцію протесту на напрямку пункту пропуску “Дорогуськ”, що навпроти українського пункту пропуску “Ягодин”, – йдеться у повідомленні.

В ДПСУ уточнили, що буде пропускатись один вантажний автомобіль на годину на в’їзд та один на виїзд.

Водночас автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, слідуватимуть безперешкодно.

“Станом на зараз рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках через “Ягодин-Дорогуськ” призупинено. Просимо водіїв врахувати цю інформацію”, – написали прикордонники.

  • З 2023-го польські фермери і перевізники періодично влаштовували масштабні перекриття руху на кордоні з Україною, вимагаючи таким чином рішень від власної влади. Ці перекриття негативно позначалися як на доставці товарів, так і на доставці військової і гуманітарної допомоги. 

  • Невдоволення фермерів було пов’язано з впливом української продукції на польський ринок. Перевізники були незадоволені так званим митним безвізом.



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