Виділили додаткові гроші на фінансування єВідновлення – новини LB.ua

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Наслідки російської атаки, фотоілюстративне

Фото: Дніпропетровська ОВА

Уряд виділив додаткові 665 млн грн для виплати компенсацій в рамках програми єВідновлення.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України, Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми єВідновлення. 

Це – допомога українцям для проведення дрібних та капітальних ремонтів. 

Завдяки дофінансуванню програми планують покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, що пошкоджені внаслідок збройної агресії.

Через єВідновлення можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

  • категорії А – до 200 тисяч гривень; 
  • категорії Б – від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень – для будинків.

Загалом, для реалізації єВідновлення в Державному бюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 мільйонів, категорії Б – 600 мільйонів.

Програма єВідновлення також передбачає компенсацію за знищене житло у вигляді житлового сертифіката. Нещодавно зʼявилась також можливість отримати грошову виплату для відбудови приватного будинку на власній земельній ділянці.

  • За два роки дії державної програми єОселя майже 100 тисяч українських родин отримали фінансування на відновлення пошкодженого житла або придбання нового за житлові сертифікати.



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