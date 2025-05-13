Угода про копалини: Рада підтримала за основу зміни у Бюджетний кодекс

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Сьогодні, 13 травня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 13256 щодо змін у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди зі США про копалини.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” у першому читанні – 286 депутатів. Він зазначив, що друге читання очікується на початку червня. 

Раніше сьогодні голова профільного комітету Роксолана Підласа повідомила, зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. 

Вона зазначила, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій, 
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами, 
  • реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Голова Комітету повідомила, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Вона зазначила, що порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу).



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