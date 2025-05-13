Угода про копалини: у Раді рекомендують прийняти зміни до Бюджетного кодексу

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Бюджетний комітет рекомендував прийняти за основу зміни до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди зі США «про копалини» (законопроєкт №13256). 

Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа. 

“Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови”, – написала Підласа. 

Вона зазначила, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій, 
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами, 
  • реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Голова Комітету повідомила, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Вона зазначила, що порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу).

“Я вважаю, що цей Кодекс потрібно голосувати в цілому, а по закону «Про міжнародні договори» це потрібно було робити одночасно з ратифікацією Угоди, але фракції послідовно проти”, – написала Підласа.



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