Microsoft звільнить 6 тисяч своїх співробітників – новини LB.ua

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Американська компанія Microsoft оголосила про намір скоротити близько 3% свого штату. Точна кількість співробітників техногіганта станом на 2025 рік невідома, проте оцінки аналітиків говорять про звільнення близько 6 тисяч людей.

Як пише The Guardian, корпорація-виробник програмних та апаратних потужностей обіцяє “пропорційно розподілити посади, що підлягають скороченню, за рівнями та географією”. При цьому відомо, що понад половина працівників Microsoft закріплені за робочими місцями саме у Сполучених Штатах.

Причиною масових звільнень вказують потребу у “оптимізації менеджерського складу”. Компанія говорить, що “впроваджує організаційні зміни, що потрібні для позиціонування та успіху на динамічному ринку”.

У 2023 році Microsoft провели найбільше скорочення у своїй історії, залишивши без роботи одразу 5% персоналу.



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