Міністр Марченко їде на саміт Групи семи у Канаді – новини на LB.ua

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Міністр фінансів України Сергій Марченко наступного тижня вирушить до Канади, де відбудеться щорічна зустріч міністрів фінансів країн «Групи семи», пише Bloomberg.

Як повідомив представник уряду Канади, спочатку Марченко проведе зустріч із міністром фінансів Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. Очікується, що вони дадуть спільну пресконференцію.

Участь у саміті також підтвердив міністр фінансів США Скотт Бессент. Зустріч триватиме з 20 по 22 травня.

  • Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив Володимира Зеленського взяти участь у червневому саміті лідерів G7.



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