Угода про надра: посольство США отримало офіційну ноту від України – LB.ua

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13 травня віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко передала тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс офіційну ноту, яка підтверджує завершення внутрішніх процедур щодо американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомила пресслужба американського посольства.

«Ми вітаємо цей важливий крок і з нетерпінням чекаємо на подальший спільний рух уперед», – зазначила посол Девіс.

Свириденко повідомила, що країна завершила всі необхідні процедури для запуску фонду.

  • 8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. “За” проголосували 338 народних депутатів. Президент Зеленський 12 травня підписав закон.
  • 13 травня Рада підтримала за основу законопроєкт 13256 щодо змін у Бюджетний кодекс для реалізації угоди зі США про копалини.
  • Детальніше про ратифікацію угоди українськими нардепами читайте в матеріалі LB.ua.



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