На Київщини ліквідували цехи контрафактного насіння відомих брендів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, які виготовляли та реалізовували насіння невідомого походження під маркою високоврожайних гібридів соняшнику, ріпаку, кукурудзи, бобових та злакових культур закордонної та вітчизняної селекції.

Слідством встановлено, що незаконну діяльність організували жителі Харківщини. Виготовляли контрафакт у складських приміщеннях на території Київської та Харківської областей.

Готовий товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через інтернет-мережу та спеціалізовані пункти продажу. Жодних дозвільних документів, договорів та ліцензій на використання торговельних марок підозрювані не мали.

Правоохоронці провели обшуки в складських приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи. В результаті правоохоронці виявили та вилучили сировину, фарбники для насіння, мішки-упаковки з назвами й логотипами відомих фірм, етикетки, спеціальне обладнання для пакування, транспортний засіб, а також «чорну» бухгалтерію та комп’ютерну техніку.

Крім того, вилучено майже 2 тонни готової фасованої продукції на понад 2 млн грн.

Наразі двом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи, а також встановлюється обсяг завданих матеріальних збитків офіційним дистриб’юторам та кількість фермерських господарств, які постраждали від незаконної діяльності.