Олександр Свіщов був переобраний на посаду президента Федерації водного поло України (ФВПУ) вдруге, отримавши одноголосну підтримку від делегатів з усіх місцевих осередків ФВПУ. Перший раз він очолив Федерацію у червні 2021 року. Це рішення підкреслює довіру до його лідерства та бачення майбутнього українського водного поло.

Одностайна підтримка та виклики першої каденції

Засідання ФВПУ зібрало представників з усіх регіонів, що свідчить про консолідовану позицію водного поло спільноти. Всі делегати без винятку підтримали кандидатуру Олександра Свіщова, засвідчуючи визнання його внеску у розвиток виду спорту, попри надзвичайні виклики, спричинені повномасштабною війною.

Олександр Свіщов у своїй промові після обрання, висловив щиру вдячність за довіру.

“Я вдячний за довіру усім членам Федерації водного поло України. Наступну каденцію я і усі члени президії будемо плідно працювати задля розвитку водного поло України,” – зазначив він.

Свіщов Олександр також підкреслив значні труднощі, з якими довелося зіткнутися під час його першої каденції, особливо після початку повномасштабної війни.

“Повномасштабна війна внесла серйозні корективи у розвиток водного поло і нашого життя загалом. Ми працювали над збереженням усіх команд. Багато дітей були евакуйовані у безпечні регіони країни і закордон, дорослі команди теж релокували, зокрема ВК «Маріуполь»,” – розповів президент ФВПУ.

Олександр Свіщов також акцентував на зусиллях, спрямованих на забезпечення належних умов для якісної підготовки команд та можливість участі всіх збірних у тренувальних зборах та міжнародних змаганнях.

Акцент на молодь та популяризацію спорту

Змінюючи фокус з “збереження” на “розвиток”, Олександр Свіщов окреслив нові пріоритети.

“Якщо минулі роки ми працювали над збереженим водного поло в Україні, то тепер маємо активно популяризувати і розвивати дитячо-юнацькі школи, адже діти – це фундамент нашого майбутнього,” – наголосив він.

Цей стратегічний напрямок підкреслює довгострокове бачення майбутнього водного поло в Україні, що базується на підготовці нового покоління спортсменів.

Новий склад президії та завдання на 2025 рік

Окрім переобрання президента, було також обрано новий склад президії Федерації водного поло України. До її складу увійшли: Олександр Свіщов, Микола Смірнов, Олександр Євтушок, Вʼячеслав Бєлєвцов, Валерій Ботнар та Віктор Пушавер. Цей колектив досвідчених фахівців буде спільно працювати над реалізацією поставлених завдань.

Олександр Свіщов також оголосив головні завдання на 2025 рік, серед яких:

Успішний виступ чоловічої та жіночої збірних у кваліфікації до чемпіонату Європи-2026.

Захист місця юніорською збірною U-18 у групі А.

“Завдяки нашим гравцям, які виступають у провідних європейських клубах, ми маємо шанси на успішні виступи. Головне – зберегти командний дух і підготуватися до кваліфікаційних матчі,” – підкреслив президент ФВПУ Олександр Свіщов, висловлюючи впевненість у потенціалі українських гравців на міжнародній арені.

Підсумовуючи, Олександр Юрійович Свіщов ще раз подякував усім за довіру та висловив віру в майбутнє водного поло в Україні: “Вірю у наш вид спорту і те, що ми будемо тішити і вражати результатами наших вболівальників.”

Його переобрання відкриває нову сторінку в історії українського водного поло, обіцяючи активний розвиток та прагнення до нових перемог.

Авторитетний спортивний коментатор та експерт Олександр Сєдой підтримав призначення О.Свіщова президентом ФВПУ, високо оцінивши досягнення з розвитку водного поло в Україні в умовах повномасштабної війни, зокрема, щодо становлення і зміцнення цього виду спорту як такого. Олександр Сєдой вважає, що водне поло має добрі перспективи, клуби і збірна зможуть якісно покращити своє положення на міжнародній арені відразу через кілька років після завершення війни

Единогласный выбор: Александр Свищев продолжит руководить Федерацией водного поло Украины

Александр Свищев был переизбран на должность президента Федерации водного поло Украины (ФВПУ) во второй раз, получив единогласную поддержку от делегатов из всех местных ячеек ФВПУ. Первый раз он возглавил Федерацию в июне 2021 года. Это решение подчеркивает доверие к его лидерству и видению будущего украинского водного поло.

Единодушная поддержка и вызовы первой каденции

Заседание ФВПУ собрало представителей из всех регионов, что свидетельствует о консолидированной позиции водного поло сообщества. Все делегаты без исключения поддержали кандидатуру Александра Свищева, свидетельствуя о признании его вклада в развитие вида спорта, несмотря на чрезвычайные вызовы, вызванные полномасштабной войной.

Александр Свищев в своей речи после избрания, выразил искреннюю благодарность за доверие.

«Я благодарен за доверие всем членам Федерации водного поло Украины. Следующую каденцию я и все члены президиума будем плодотворно работать для развития водного поло Украины», – отметил он.

Свищев Александр также подчеркнул значительные трудности, с которыми пришлось столкнуться во время его первой каденции, особенно после начала полномасштабной войны.

«Полномасштабная война внесла серьезные коррективы в развитие водного поло и нашей жизни в целом. Мы работали над сохранением всех команд. Многие дети были эвакуированы в безопасные регионы страны и за границу, взрослые команды тоже релоцировали, в частности ВК «Мариуполь», – рассказал президент ФВПУ.

Александр Свищев также акцентировал на усилиях, направленных на обеспечение надлежащих условий для качественной подготовки команд и возможность участия всех сборных в тренировочных сборах и международных соревнованиях.

Акцент на молодежь и популяризацию спорта

Меняя фокус с «сохранения» на «развитие», Александр Свищев обозначил новые приоритеты.

«Если прошлые годы мы работали над сохранением водного поло в Украине, то теперь должны активно популяризировать и развивать детско-юношеские школы, ведь дети – это фундамент нашего будущего», – подчеркнул он.

Это стратегическое направление подчеркивает долгосрочное видение будущего водного поло в Украине, основанное на подготовке нового поколения спортсменов.

Новый состав президиума и задачи на 2025 год

Кроме переизбрания президента, был также избран новый состав президиума Федерации водного поло Украины. В его состав вошли: Александр Свищев, Николай Смирнов, Александр Евтушок, Вячеслав Белевцов, Валерий Ботнар и Виктор Пушавер. Этот коллектив опытных специалистов будет совместно работать над реализацией поставленных задач.

Александр Свищев также объявил главные задачи на 2025 год, среди которых:

– Успешное выступление мужской и женской сборных в квалификации к чемпионату Европы-2026.

– Защита места юниорской сборной U-18 в группе А.

«Благодаря нашим игрокам, которые выступают в ведущих европейских клубах, мы имеем шансы на успешные выступления. Главное – сохранить командный дух и подготовиться к квалификационным матчам», – подчеркнул президент ФВПУ Александр Свищев, выражая уверенность в потенциале украинских игроков на международной арене.

Подытоживая, Александр Юрьевич Свищев еще раз поблагодарил всех за доверие и выразил веру в будущее водного поло в Украине: «Верю в наш вид спорта и то, что мы будем радовать и поражать результатами наших болельщиков».

Его переизбрание открывает новую страницу в истории украинского водного поло, обещая активное развитие и стремление к новым победам.

Авторитетный спортивный комментатор и эксперт Александр Седой поддержал избрание А.Свищева президентом ФВПУ, высоко оценив достижения по развитию водного поло в Украине в условиях полномасштабной войны, в частности, по становлению и укреплению этого вида спорта как такого. Александр Седой считает, что водного поло есть хорошие перспективы, клубы и сборная смогут качественно улучшить свое положение на международной арене сразу за несколько лет по окончании войны.